真っ黒より“この色”かも！【ハニーズ】40・50代の洗練見え♡「ネイビーブラウス」

大人世代の定番カラーといえばブラックが思い浮かぶかもしれませんが、40・50代の洗練コーデに頼れそうなのは「ネイビー」かも。上品で知的な印象を与えつつ、重たくなりすぎないカラーです。【ハニーズ】には、シンプルな中に女性らしさを引き立てるディテールが光るネイビーのアイテムが多数登場。今回はハニーズの大人向けライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、大人の品格をさりげなく底上げしてくれる「ネイビーブラウス」を紹介します。

プリーツ × クロップド丈でこなれコーデに

【GLACIER lusso】「プリーツブラウス」\2,980（税込・セール価格）

ぱっと見はシンプルなブラウスですが、着てみると旬なディテールが満載。センターに施された大きめのプリーツが、クラシカルで華のある雰囲気を演出。それでいて短めなクロップド丈なので、コーディネートのバランスを新鮮に見せてくれそうです。直線的なシルエットのブラウスは、ネイビーをチョイスすることで程よく柔らかい印象に。

大人世代におすすめの柔らかペプラムブラウス

【GLACIER lusso】「ペプラムギャザーブラウス」\4,980（税込）

トレンドのペプラムシルエットは胸から下に広がるシルエットが特徴的ですが、40・50代にはハードルが高いと感じられるかも。緩やかな切り替えになったこちらのブラウスは、さりげなくトレンドのペプラムシルエットを取り入れられるバランス感が大人にぴったりの予感。柔らかくも洗練された印象のネイビーが、たっぷりのギャザーとドレープの上品さを引き立てます。

ガーリーな雰囲気をネイビーで引き締める

【GLACIER lusso】「アクセ付フリルブラウス」\3,980（税込）

センターに施された大きなラッフルフリルが、大人のコーディネートに甘さをプラスしてくれるブラウス。ガーリーなディテールを取り入れるのは今年のトレンドですが、甘すぎるのに抵抗がある大人には、落ち着いたネイビーで全体を程よく引き締めるのがおすすめ。胸元に付いたメタルアクセサリーも、甘さを抑えて大人の上品さを演出します。

エレガントなブラウスはネイビーで洗練度アップ

【GLACIER lusso】「袖プリーツボウタイブラウス」\4,980（税込）

袖にたっぷりとあしらわれたプリーツ、胸元で揺れるボウタイとアクセサリーが上品なムードを演出するブラウス。白や明るい色ではエレガントになりすぎると感じる人にもネイビーがおすすめです。上品さはキープしながら知的な爽やかさをプラスし、よりシックで洗練された雰囲気に。フェミニンさが抑えられて、マニッシュなパンツスタイルにもマッチしそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N