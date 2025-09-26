【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は２５日、海外から輸入する医薬品に１００％の関税を課すと表明した。

１０月１日から適用する。日本からの医薬品への関税は、他国に課される税率を超えない「最恵国待遇」が適用されることで合意している。米国が約束を履行すれば影響は限定的となる見通しだが、不透明感も漂う。

トランプ氏は自身のＳＮＳで「米国内に医薬品の製造工場を建設中の企業でない限り、医薬品に１００％の関税を課す。建設が始まっている場合、関税はかからない」と説明した。具体的な対象製品は明らかになっていないが、ジェネリック医薬品（後発薬）は対象外になるとみられる。

トランプ氏は８月、医薬品への関税を１年半後までに１５０％とし、その後段階的に２５０％まで引き上げる考えを示していた。医薬品の関税率は品目にもよるが０％が多いとされる。日本から米国への医薬品の輸出額は年４０００億円規模に上る。

医薬品への関税を巡っては、日米が公表した共同声明で日本に最恵国待遇を適用し、他国に課される税率を超えないことが盛り込まれた。米国は欧州連合（ＥＵ）から輸入する医薬品に上限１５％の関税を課すとしており、共同声明に沿えば日本にも同様の関税率が適用されるとみられる。

赤沢経済再生相は２６日の閣議後記者会見で「我が国は最恵国待遇を確保している。共同声明においてもこの点を改めて確認し、明記した」と強調した。

またトランプ氏はＳＮＳで、１０月１日から輸入大型トラックに２５％の追加関税を新たに課すとも明らかにした。大型トラックは現状２５％の関税だが、追加関税については対象外となっていた。

今回表明した関税が導入されれば、自動車や鉄鋼・アルミニウム製品、銅に続く分野別の関税となる。米政権は関税措置を視野に半導体や航空機、木材などの調査も進めている。