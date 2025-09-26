秋田市出身の作家、内館牧子さんのベストセラー小説「老害の人」がリーディングドラマとして舞台化され、来年5月に秋田でも上演されることが発表されました。



リーディングドラマとは朗読劇ともいわれ、台本を持ったままセリフを読む演劇のスタイルです。



お笑いタレントの友近さんと俳優の千葉雄大さんがタッグを組み、笑いと感動の愉快痛快な舞台を繰り広げます。

内館牧子さんの「老害の人」は、「終わった人」「すぐ死ぬんだから」「今度生まれたら」に続く「高齢者小説」シリーズの第4弾です。



主人公は、小さな玩具店を大手企業に育てた前社長・福太郎。



自慢話が止まらず、家族にも会社にも“老害”認定され、娘からは完全に距離を置かれてしまいます。



そんな福太郎は、ある日、自分以上に強烈な“老害”・サキと出会います。



彼女との出会いをきっかけに、世の中から締め出された老人たちの反撃が始まる―！というストーリーです。

演じるのは、お笑いタレントの友近さんと俳優の千葉雄大さんです。



登場人物を自在に切り替えながら、二人だけの言葉のライブバトルが繰り広げられるスピード感と迫力が見どころの1つです。



また、チャラン・ポ・ランタンの小春さんによるアコーディオンの生演奏が舞台を彩ります。



昭和歌謡とともに贈る、“老害”逆襲エンターテイメントは、来年5月に東京、大阪、愛知に加え、秋田でも上演されます。