【プリマヴィスタ】初のクッションファンデはテクニックいらずでキレイに仕上がるらしいお得なスターターセットも。

花王のベースメイクブランド「プリマヴィスタ」は、2025年9月27日に「プリマヴィスタ グロウカバー クッション」と「プリマヴィスタ グロウカバー クッションオークル05 スターターセット」、「プリマヴィスタ スティックコンシーラーN」を販売します。

誰でもキレイに仕上がる"0（ゼロ）テク発想"

今回登場する「プリマヴィスタ グロウカバー クッション」は、誰でも簡単にムラなく仕上がり、厚塗り感のない自然なつやカバーが持続するのが魅力のクッションファンデーションです。

「透明感パウダー」「ハイカバーパウダー」「肌馴染みカバーパウダー」3種がブレンドされ、自然なカバーとツヤ感を演出してくれます。

"ポンポン塗り"なら、思いのままに重ねられるのに厚塗り感はありません。

高密着なのに伸びが良いので"スーッと伸ばし塗り"も、キレイに仕上がります。

花王独自の持続成分を配合した密着ジェル膜が採用されていて、皮脂・汗によるくずれを防ぎつつうるおいを保つことで、キレイな仕上がりが1日持続します（花王調べ。効果には個人差があります）。

カラー展開は全部で3色、レフィル（専用パフ付き）のメーカー希望小売価格は3300円。別売りのケースは1100円、別売りのパフは660円です。

さらにレフィル（オークル05）・専用パフ・ケースが入った「プリマヴィスタ グロウカバー クッションオークル05 スターターセット」も数量限定で登場します。

メーカー希望小売価格は3850円。

また、高密着ハイカバーが叶う「プリマヴィスタ スティックコンシーラーN」も同日に販売されます。

高密着スムースカバーオイル配合で、なめらかさと密着の両立を叶える"均一カバーフィット処方" を採用。

濃いシミやそばかすまでしっかりカバーできるのに、素肌との境目が自然に見えるのが特徴です。

カラー展開は全部で2色、メーカー希望小売価格は2970円。

商品について詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部