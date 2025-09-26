米菓メーカー・亀田製菓では原料への理解を深めようとある研修を始めました。それがコメ作り。ことし入社したばかりの“新米”社員が9月25日、新米の稲刈りを体験しました。



「かま」を手に一束ずつ丁寧に稲を刈っていきます。ことし、亀田製菓に入社した"新米"社員です。



〈東京出身の新入社員〉

「めっちゃ楽しいです。思ったよりザクザクしてて楽しい」





〈新潟出身の新入社員〉「意外と地道な作業なのでこれからもっと頑張らないとなと思います」5月の田植えから始まったコメ作り。亀田製菓グループはことし2月、合同会社を立ち上げ、米菓用のコメの生産や販売をする事業をスタート。これを機に、新入社員の研修の一環でコメ作りの体験を始めました。初めて体験する人も多いといいますが慣れた手つきで次々と収穫していきます。〈東京出身の新入社員〉「普段お米を何気なく食べてるんですけど、こんな刈るの大変なんだと思って、お米を食べるありがたみを感じます」〈新潟出身の新入社員〉「4か月前に植えたこんなちっちゃかった苗がたった4か月でここまで大きくなったことに感動しました」〈亀田製菓 五十嵐晃 購買部長〉「コメの作り方を学んだうえでおせんべい作って売っていただく方が新米社員が成長していくわけですから、その糧となれればいいなと」稲刈りの後は待ちに待った昼食の時間。いただくのは1週間前に収穫したばかりの新米コシヒカリです。新米のお味は…？〈沖縄出身の新入社員〉「つぶが一個一個たっていてすごいおいしいです」〈新潟出身の新入社員〉「しみますね。お米のありがたみを感じながら食べるのが最高です」〈佐賀出身の新入社員〉「商品そのものを好きになってもらうところからそれがまわりにまわって農家の方への感謝だったりお米に対する大切に思う気持ちにつなげていけたらいい」コメ作りの大変さを実感した新米社員。「育てた稲のように自分たちも大きく成長しよう」気持ちを新たにしていました。