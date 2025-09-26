SKY-HI『THE LAST PIECE』参加者たちの成長、苦悩、喜び、絆を捉えた「At The Last」最新ビデオ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BMSG第3のボーイズグループ、STARGLOWを誕生させた話題のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』。そのテーマ曲としてSKY-HIが書き下ろした「At The Last」の最新ビデオが公開された。

■「At The Last」は、夢を全力で信じることの尊さを歌った魂揺らす逆転のアンセム

「At The Last」は、2025年にリリース予定のラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム『Success Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾。SKY-HIがCEOを務める音楽事務所、BMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲としても注目を集めてきた。

国内外問わず数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎え、作曲には中村泰輔が参加。夢が綺麗事と揶揄されがちな現代に対し、その綺麗事をあえて全力で信じることの尊さ、そして夢を見る偉大さや、叶え続ける生きざまの美しさを、アグレッシブで力強いオルタナティブなトラックにのせ、テクニカルなラップとエモーショナルな歌で鼓舞する、魂を揺らす逆転のアンセムとなっている。

公開された映像は、『THE LAST PIECE』における参加者たちの成長過程での苦悩や喜び、仲間との絆、そしてその歩みを誰よりも近くで見守り、真摯に向き合うSKY-HIの姿を映し出し、オーディションの軌跡を凝縮した映像となっている。

■リリース情報

2025.06.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「At The Last」

■関連リンク

『THE LAST PIECE』公式サイト

https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/