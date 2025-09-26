SKY-HI『THE LAST PIECE』参加者たちの成長、苦悩、喜び、絆を捉えた「At The Last」最新ビデオ公開
BMSG第3のボーイズグループ、STARGLOWを誕生させた話題のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』。そのテーマ曲としてSKY-HIが書き下ろした「At The Last」の最新ビデオが公開された。
■「At The Last」は、夢を全力で信じることの尊さを歌った魂揺らす逆転のアンセム
「At The Last」は、2025年にリリース予定のラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム『Success Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾。SKY-HIがCEOを務める音楽事務所、BMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲としても注目を集めてきた。
国内外問わず数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎え、作曲には中村泰輔が参加。夢が綺麗事と揶揄されがちな現代に対し、その綺麗事をあえて全力で信じることの尊さ、そして夢を見る偉大さや、叶え続ける生きざまの美しさを、アグレッシブで力強いオルタナティブなトラックにのせ、テクニカルなラップとエモーショナルな歌で鼓舞する、魂を揺らす逆転のアンセムとなっている。
公開された映像は、『THE LAST PIECE』における参加者たちの成長過程での苦悩や喜び、仲間との絆、そしてその歩みを誰よりも近くで見守り、真摯に向き合うSKY-HIの姿を映し出し、オーディションの軌跡を凝縮した映像となっている。
■リリース情報
2025.06.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「At The Last」
■関連リンク
『THE LAST PIECE』公式サイト
https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/
SKY-HI OFFICIAL SITE
https://skyhi.tokyo/