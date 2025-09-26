9月26日（金）放送の『沸騰ワード10』は、佐野勇斗の日帰り弾丸、韓国・ソウルの旅へ密着。







自身も所属するM!LKの楽曲「イイじゃん」が話題に。俳優としても朝ドラなど話題のドラマに出演する佐野。実は「海外が昔から大好きで」「思い立ったら本当に無計画でも行くくらい」とのことで、今回ソウルへ飛び、わずか5時間の滞在＆現地の人気グルメで“おなかパンパン旅”を敢行！



2種類のチーズで贅沢！弘大にあるタッカルビ店





まず向かったのは、弘大（ホンデ）の超人気タッカルビ店「シン・ミギョン弘大タッカルビ」。学生の街ならでは、チヂミはサービスで無料。ネギだれでいただく。メインはチーズタッカルビ。ミルクの甘味があるモッツァレラと、濃厚でコクのチェダー、2種類の大盛りチーズがポイント。鶏肉は肉質がいいやわらかいものを毎朝仕入れる。コチュジャンと唐辛子をベースに、ごま油、ニンニク、すりおろし玉ねぎなどを合わせた門外不出のタレが食欲をそそる。「辛さちょうどいい」「お肉めっちゃやわらかい」と佐野。韓国流のシメは、インスタント麺に秘伝ダレを絡めた韓国風ピリ辛やきそば「ポックンミョン」。番組ディレクターと2人前を15分で完食。お会計は、チーズタッカルビ2人前＋ポックンミョンで3740円（3万4000ウォン）。外サク・中ふわ！煙突パン「チムニーマンション」次の店までの道中、パン屋さん「チムニーマンション」に寄り道。今、韓国では空前のパンブーム。特に弘大は人気のパン屋さんが集中する激戦区で、めくれる「ティッシュブレッド」や、クロワッサンにクッキー生地をのせた「クロッキー」などが流行。「チムニーマンション」は、「煙突パン」と呼ばれる筒状のパンが人気。外はサクサク、中はふわふわしっとりの2つの食感。種類は、クリームやソーセージなど14種から選べる。一番人気はカスタードクリーム（1個517円、4700ウォン）。崩れやすいので、はさみでカットして食べるスタイル。そのお味は…？佐野は「パンとバウムクーヘンの間みたい」「全然くどくない。計算されてる」と絶賛。1日800杯売れる！葛粉×そば粉の冷麺続いては、同じく弘大にある「ユルチョン」へ。1日800杯売れるという人気メニューは「冷麺」（990円、9000ウォン）。通常、冷麺はそば粉やデンプンで作られるが、こちらではそば粉と葛粉を配合。コシが強く、ツルツルとした喉ごし。スープは牛骨と鶏ガラのWスープ。味に深みとコクを出すため一度凍らせるこだわり。「これクセになりますね」「食べたことない冷麺の味する」と佐野。お酢で味変しながら完食！雑貨店・市場・スーパーでショッピングおなかだけでなく、ショッピングでスーツケースもパンパンにしたいという佐野。お土産もたくさん物色。韓国のトレンドアイテムを多く揃えている人気店「LITTLE RIDDLE」では、人気グッズを爆速で購入。お土産には「キモかわいい」と韓国で大人気のテディベアに義歯をつけたキャラクター「ファグラー」をチョイス。さらに古着屋では、自分用にジャージ（8250円、7万5000ウォン）やビンテージTシャツ（3850円、3万5000ウォン）を即買い。また、全長250mの望遠（マンウォン）市場へも足を運ぶ。安くて美味しいお土産が手に入り、空港や中心街の明洞で買うよりも約2割安いとのこと。ここでは、バナナとバニラの甘さが特徴的なバナナウユ（4本、570円）、深いコクとうま味が特徴の辛口コチュジャン（1090円）、とうもろこしを炒った香ばしいとうもろこし茶（290円）などを手際よく確保。そして、なぜかハエたたき（990円、9000ウォン）も購入!?さらに激安スーパーをハシゴ。韓国で大流行して売り切れ騒動まで起きた「ハニーバターチップス」（160円）、やみつきになるノンフライのポテトチップス「イェガム」（180円）など、ドラマの現場への大量のお菓子の差し入れも含め計22点・8470円分を購入。最後は、本場の韓国海苔（1袋209円、1900ウォン）を大量購入した。金浦空港近くでカンジャンケジャンにリベンジ！そして佐野がメモに「一番やりたい」と記した“リベンジ”へ。以前韓国の旅で食べたカンジャンケジャンが期待を超えなかったため、リベンジしたいという。そこで今回は、地元民おすすめ・金浦空港近くにある、韓国の権威ある賞を獲得した有名シェフがオーナーの超人気店「チャン・ジニョン・カンジャンケジャン」へ。このお店でカンジャンケジャンに使うのは、韓国の西海岸沿いで獲れるメスのワタリガニ。みそと卵がたっぷり。20年かけて完成させたまろやかで甘みのある醤油ベースの秘伝のタレに3日間漬け込み、臭みが全くない極上のカンジャンケジャンになるという。果たして今回はリベンジなるか？気になるお味は…「めっちゃうまいんだけど同じ！前と同じ！」となんと、リベンジならず!?味は確かだが、「好きな人はめっちゃ好きなんでしょうけど、僕カニ味噌が苦手なんでしょうね」と、どうやら自身の食の好みを再確認した様子。これにて滞在時間5時間の弾丸韓国旅は終了！おなかもスーツケースもパンパンになり、佐野は満足そうな顔を見せた。