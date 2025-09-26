Photo: 小暮ひさのり

「納得」してポチれる高性能機。

9月26日から28日まで、ベルサール秋葉原では、シャオミの新製品を体験できる「Xiaomi EXPO 2025」が開催。発表イベントではさまざまなプロダクトと共に、スマホやタブレットの次期基本ソフトウェア「Xiaomi Hyper OS3」も発表されました。

追加される新しい機能。そしてMacとの連携力が特に注目されますが、それら新機能に備えたい人が選んでおくべき高性能機、「Xiaomi 15T Pro」と「Xiaomi 15T」も発表でございます。これがまたコスパぶっ壊れなんですわ！

スペックからして強い。納得できる高性能機「Xiaomi 15T Pro」

Photo: 小暮ひさのり

シャオミのスマホの中で「T」が付くシリーズは、最新のテクノロジーを採用したミドルハイに位置するモデル。

フラッグシップとはまた違うのですが、それでもProモデルは性能へのコダワリが追求されています。ざっとスペックをまとめますと…

■Xiaomi 15T Proの主なスペック（15Tはこちらをどうぞ） ・SoC：MediaTek Dimensity 9400+ ・RAMとストレージ：12+256GB／12+512GB／12+1TB ・リアカメラ：23mmメインカメラ（50MP）／115mm超望遠カメラ（50MP）／15mm超広角カメラ（12MP） ・フロントカメラ：21mm（32MP） ・ディスプレイ：6.83インチ 有機EL（144Hz）／2772×1280、447ppi／ピーク輝度3200nits ・バッテリー：5,500mAh／90W有線高速充電・50W無線高速充電対応 ・生体認証：画面内指紋センサー／AI顔認証ロック解除 ・SIM：デュアルSIM（nano SIM + nano SIM、またはnano SIM + eSIM、またはeSIM + eSIM） ・Wi-Fi：Wi-Fi 7 ・NFC：対応（おサイフケータイも対応） ・防滴、防水、防塵：IP68 ・寸法：162.7×77.9mm×7.96mm／重量210g

数字でわかる、これは強い。

Photo: 小暮ひさのり

SoCはMediaTekの3nmプロセスで設計された「Dimensity 9400+」。

昨年の14T Proが4nmプロセスの「Dimensity 9300+」だったので順当進化。でもこの1世代の進化でCPUパフォーマンスは＋12％、GPUのピークパフォーマンスで＋41％。さらにオンデバイスのAI処理は20％高速化しているとしています。

プロセスルールが3nmになったことで、電力あたりのパフォーマンスもかなり上がっていそうですね。

Photo: 小暮ひさのり

そしてやはり注目したいのがカメラシステム、シャオミですから当然のようにあのライカレンズです。

リアカメラはすべてライカSummilux光学レンズを採用。カメラバンプはエッジ部が美しくカットされていて、ラグジュアリー感もマシマシですね。

Photo: 小暮ひさのり

望遠カメラはペリスコープ式で光学5倍。インセンサーズームやデジタルズームも合わせると、最大100倍までぐーんと寄れます。普段使いから運動会まで1台でカバーできるのがステキじゃないですか。

体験コーナーはケーブルに繋がれていてカメラを向けられる範囲も限られていた（画像ファイルの吸い出しもNG）ので、気の利いた作例が出せませんが、AIによる補正も効いていてカッチリとしたメリハリのある写真が楽しめそう。前作（14T Pro）では夜間撮影もゲキツヨだったので、夜の街に繰り出してみたいなぁ、これは！

普段使いも非常時も活躍する高い利便性、そして謎通信機能

Photo: 小暮ひさのり

バッテリー性能も優秀です。

Xiaomi 15T Proのバッテリーは5,500mAh。ただでさえ大容量なのに、90Wでの有線高速充電対応で、わずか15分で50％まで回復できるとのこと。

また、Xiaomi 15T Proはおサイフケータイにも対応しているのがアツいポイントですねー。15T（Proじゃない方）はおサイフケータイ非対応なので、日常使いを考えるとやっぱProの方を選びたくなるかも。

Photo: 小暮ひさのり

さらに、電波が入らないところでも通話できる謎の機能も搭載されます。

衛星通信とは違って端末間での通話となり、15Tでは最大1.3km、15T Proでは最大1.9kmの距離が空いていても通話できるそうな。

これ、どーやってんの？と思って話を聴いてみたのですが、どうやらBluetoothの技術を使って通話しているみたいですね。機能は今後のアップデートで搭載予定で、まずは15T／15T Proのみ。また、通話にはSIMカードをセットしていることと、Xiaomiアカウントでのログインも必要とのこと。

使える端末が限られるので、衛星通信に変わる非常連絡手段になるか？ はちょっとわかりませんが、無電波状態でも連絡手段が用意されているのは心強いかなって思うんです。スマホ全体の標準機能になっていくといいなぁ、これ。

Photo: 小暮ひさのり

決断は早いほうがいい。15T Proが10万切りで手に入る+オマケ付き

Xiaomi 15T Pro／15TはECサイトや家電量販店、MVNOなどでも取り扱い予定。価格はXiaomi 15Tが6万4800円から、Xiaomi 15T Proが10万9800円からとなります。コスパ強っ！

しかもシャオミの公式オンラインストアでは、10月13日までの期間限定で…

・Xiaomi 15T Pro(12GB+256GB)限定10％オフ ・Xiaomi 15T Pro（1TBモデル）専用5,000円オフ

のクーポンも配布していますのでさらにお得度高。たとえばXiaomi 15T Pro(12GB+256GB)の場合…

Image: 小暮ひさのり

9万8820円になります。やっす！

同じく13日までの期間限定で、「Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro（通常価格1万5800円します）」もなぜか付いてきます。

つまり、Xiaomi 15T Pro(12GB+256GB)を9万8820円でポチれて、その場で印刷できるポータブルプリンターまで付いてくる。…という撮って出してのスターターキットで手に入りますよ。

ProじゃないXiaomi 15Tの方も10月13日までの購入でワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 6 Pro」が付いてくるので、決断は早めがいいかも。

これは…心が揺れるぜ…。

Source: シャオミ・ジャパン