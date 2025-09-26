BILLY BOO、新曲「Shake it!!」のライブ映像公開！自身初の対バンツアー東京公演で収録
BILLY BOOが、8月13日に配信リリースした新曲「Shake it!!」のライブ映像を公開した。
■ニュージャックスウィングとロックの融合をテーマにしたサマーチューン
「Shake it!!」は、ニュージャックスウィングとロックの融合をテーマにしたサマーチューン。R＆B、ヒップホップ、ソウル、ファンクをルーツにポップスを作り上げているBILLY BOOならではのカラーが際立つ一曲となっており、ライブでも人気の楽曲だ。
このたび公開された映像は、今年の2月～3月にかけて開催された自身初の全国対バンツアー『UNROCK tour 2025』から、3月19日に開催された東京公演でのもの。ステージの臨場感とフロアの一体感を感じることができる映像となっている。
なお、BILLY BOOは10月から全国対バンツアー『WIGGLY tour 2025-2026』を開催する。詳細はオフィシャツサイトで。
リリース情報
2025.08.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Shake it!!」
■関連リンク
BILLY BOO OFFICIAL SITE
https://billyboo.jp/