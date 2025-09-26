『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』の試合後に霜降り明星せいやさんとSV選手がコラボ

『OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT』を運営する大阪府が26日（金）、新たなイベント情報を公開した。

本イベントは「スポーツ×大阪、ココロオドル新体験！」をテーマに2025年10月17日（金）から19日（日）までの3日間にわたり、大阪のおおきにアリーナ舞洲にて『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』が、グランフロント大阪やうめきた広場などを中心に『OSAKA FUNtast!c SPORTS FES』の2つの催しを開催するもの。

『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』では、大阪を活動拠点とするSVリーグ男子の大阪ブルテオンやサントリーサンバーズ大阪、日本製鉄堺ブレイザーズら3チームと、ヴォレアス北海道と広島サンダーズの計5チームのスペシャルマッチを開催することが決まっていた。

今回、その最終日となる10月19日（日）の試合終了後に、お笑い芸人の霜降り明星・せいやさんと選手によるスペシャルトークイベントを行うことが新たに発表された。

大阪Ｂからは清水邦広と中村駿介、サントリーからは鍬田憲伸と髙橋塁、日鉄堺BZからは高梨健太と堀江友裕が参加。そして広島THから新井雄大と西本圭吾、ヴォレアスからは外崎航平と染野輝が登場し、試合直後の熱気をそのままに、せいやさんと選手たちが大阪のスポーツの魅力を語り合う。また、ここでしか手に入らない特別なプレゼント企画も実施されるとのこと。

10月19日（日）の当日は、13:00からの日鉄堺BZvs広島THの試合終了後、16:00頃からトークイベントの開始が予定されている。