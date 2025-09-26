あっ！「あんぱん」最終回、突然の「新しい家族」にネット膝を打つ「最後に出てきた」アンパンマンの人気キャラ重ねる
ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は２６日、最終回を迎えた。
病気になったのぶ（今田美桜）は、死期が近いことを嵩（北村匠海）に伝える。だが、奇跡が起きたのか、その後、５年間、病気がなかったかのように元気な姿で、のぶは「アンパンマン」の魅力を発信し続けた。夫婦のそばには愛犬が加わり、２人と１匹の生活となっていた。
突然の「新しい家族」は名前が不明なままだったが、ネットでは「アンパンマン」のチーズではないかと話題に。Ｘには「最後も良かった チーズも加わったんだねーって」「最後の最後に登場したキャラクターは名犬チーズだったんだ！」「最後にチーズ出てきたなッ」「これチーズか！」「最後だっていうのに、あれチーズ？チーズ？？ってテンション上がったわん」「あんぱん最終回見てて、急に出てきたワンちゃんが気になってしょうがなかったけど、今急に『あ！チーズか！』と思いついて落ち着いたとこ」「最後のワンコはチーズだった説」「主役級キャラで最後にドラマに出てきたのは、ワンちゃんのチーズだった」などの声が並んだ。