キタ！ キターーーーーッ！！【マクドナルド】買い逃したくない可愛さ♡「新作ハッピーセット」

毎回話題を呼ぶ【マクドナルド】のハッピーセット。新作として「マイメロディ & クロミ」のおまけが登場しています。可愛いだけでなく実用性もあるのが嬉しいポイント。今回は、9月12日からの第1弾と10月10日からの第3弾で選べる、マルチスタンドを紹介します。

可愛いだけじゃないのが魅力

おまけがセットになった「ハッピーセット®」。大人もオーダーできるので、小腹が空いた時や軽めのランチにおすすめです。「マイメロディ & クロミ」の第1弾は全4種類がラインナップ！ その中から@ftn_picsレポーターHaruさんがGETしたのはマルチスタンド。小物が入れられるようになっています。迷子になりがちなリップ、ヘアピンなどを片付けるのにぴったり。

パケも可愛くてレア感満載！

おまけはもちろん、パッケージも見逃し厳禁！「マイメロディ & クロミ」が主役に描かれ、控えめに入った【マクドナルド】のロゴも何だか可愛らしく見えます。

今回紹介した第1弾のアイテムは、すでに終了している店舗があるかも。9月26日からは第2弾が販売されるのでお楽しみに！

writer：Reco.N