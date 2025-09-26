ヤクザBL「あなたを殺す旅」和田雅成＆高橋大翔、撮影本番以外でキス「ただただ唇奪われただけ」8時間かかった入れ墨準備時間秘話も
【モデルプレス＝2025/09/26】俳優の和田雅成と高橋大翔（※「高」は正式には「はしごだか」）が26日、都内で行われたFODで独占配信されているドラマ「あなたを殺す旅」（毎週金曜20時に最新話配信）完成披露イベントに出席。キスシーンの裏話を明かした。
【写真】人気ヤクザBL主演俳優、8時間かけた入れ墨姿
本作は浅井西氏によるヤクザBLの人気コミック「あなたを殺す旅」の実写化。9月26日20時より、FODにて独占配信される。BLジャンルの中でも根強い人気を誇る「ヤクザ×BL」。これまで国内ではドラマ化されてこなかったこのテーマが、FODにて実写化。ヤクザ社会で義理人情に熱く生きる男たちをボーイズラブの世界に置き換えた本作では、和田、高橋がW主演を務める。多くの組員から愛されるヤクザの若頭・片岡錦司役を和田が、とある騒動をきっかけにほとぼりが冷めるまで片岡と行方をくらます旅へ出る組員の小田島漣役を高橋が演じる。
現場での振る舞いで意識していたことを和田は「意識というか、本当に嘘偽りなくそこの人たちが幸せであってほしいと思うんですよ」と告白。高橋は「うぇい！」と声を上げ、和田は客席に向かって「みんなで幸せになろうな！」と投げかけた。和田は本当にそう思っていると続け「やっぱりピリピリするんですよ。時間も限られている中でスタッフさんが怒られたりしているのを見ると『もうこの現場来たくないな』と思ってほしくないな、と思って。自分も怒られているのを見るのは嫌だから、話しかけにいっちゃう」と説明。良い人になりたいわけではない、と付け足し「一緒に楽しいことしたくない！？っていう感覚ですね」と語った。
高橋は現場での和田について「結構撮影自体ハードだったので、ピリピリしてもおかしくはなかったんですけど、雰囲気自体は良くて。和田さんが『撮るよー！みんなー！』とか、声掛けをめっちゃしてくれてた」と回想。「さっきもエレベーターで、ぎゅうぎゅうだと入りづらいみたいな感じあるじゃないですか。『入って入って！躊躇したらダメだよ！ためらわず入ってー！』ってずっと言ってて（笑）。和田さんは兄貴みたいな形でずっとやってくれていました」と振り返った。
和田も高橋も入れ墨をしている役ということで、入れ墨のペイントの準備時間を和田は「僕の入れ墨は8時間かかりました」と告白。8時間ずっと同じ体勢だったと話し、毎回撮影に入る前に時間をかけて準備をしていたと明かした。
また、イベントでは2人が質問をし合う場面があった。高橋は和田に「僕とのキスシーンは緊張しましたか？」と質問。和田が「緊張しない！」と答えると、高橋は「えぇ！？緊張しなかったんですか！？」と目を丸くした。和田は「片岡が緊張してキスされたら嫌じゃない？」と聞いたが、高橋は「片岡がしてたら嫌ですけど…」と少々不満げ。和田は「ごめんごめん、したした。緊張した。すっごいした。ドッキドキ」と言い直し、高橋は「した？ドッキドキ？よかったぁ」と笑顔を見せた。
司会から「高橋さんはどうだったんですか？」と聞かれると、高橋は「僕は本当に（緊張）しなかった」と即答。和田は「ぶっ飛ばすぞ（笑）！」と笑いながらツッコんだ。その上で高橋は「裏話がある」と切り出し「キスシーンで、テストのときにキスをしちゃったときがあって」と告白。本来キスシーンは本番でしかしないそうで、高橋は「普通にキスしてて。『テストでした！？今の！』って」と明かし、和田は「ただただ唇奪われただけだったんですよ、1回多めに（笑）！」と笑った。
イベントが終了するタイミングで高橋は「ストップ！」とそれを止め「和田さん。9月5日、誕生日でしたよね？34歳おめでとうございます！ミュージックスタート！」とサプライズ祝福。バースデーソングが流れると、高橋は和田に花束を手渡した。さらに高橋は和田に「僕からプレゼントです。役にちなんでネックレスを」とネックレスをプレゼント。高橋は「普段シルバーの大きいのつけてるじゃないですか。それに重ね付けできるくらいのいいバランスを狙いました」と説明し、和田にネックレスを自らつけた。
和田は「うわぁ〜！いい〜！」と感激し「ありがとう」と感謝。和田は「めっちゃ似合うし！ありがとう、うれしい」と何度も感謝を伝え「やっぱりアクセサリーをプレゼントする人っていうのは愛が重たいんだよ？」と口にした。高橋は「なんか言うてますけど」と反応し、会場は笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
