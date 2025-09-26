敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、8-0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手が6回4安打無失点の快投で12勝目。大谷翔平投手も54号2ランを放つなど5打数1安打2打点で勝利に貢献した。

地区優勝のマジック1で迎えたドジャースは2回にフリーマン、パヘスの連続ホームランなどで4点を先制。4回にも大谷が54号2ランを放つなど4点を追加した。先発の山本はスプリットとカーブを中心に凡打の山を築き、6回を4安打7奪三振、無失点の快投。救援陣もダイヤモンドバックスに得点を与えず、8-0と完勝した。

2年連続の世界一へ、まずは地区優勝を決めてのシャンパンファイト。クラブハウスにはいたずらな笑みを浮かべ、チームメートを“襲撃”する大谷がいた。

台湾メディア「J-con Taiwan」のアンジェラ・ウー記者が、インスタグラムのストーリー機能で動画を公開。大谷はタナー・スコット投手のタンクトップを引っ張り、背中にビールを投入。スコットは口を開けて形容しがたい表情を浮かべていた。いたずらな“本性”が垣間見えた。

SNSでは「嬉しそうでなによりだよ」「何度でも見ていられる 良かったねー」「タナスコの顔www」「顔www」などの声が上がっていた。



