今回ご紹介するのは、ドーナツ型の猫ハウスの中から顔をのぞかせているサビ猫ちゃん。まるで小窓のような猫型の穴からじーっとこちらを見ている姿がとても可愛いとSNSで話題になりました。

投稿はX（旧Twitter）にて、213.1万回以上表示。いいね数は10万件を超えました。Xユーザーたちからは、「構図完璧すぎ」「めちゃウケる」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：ふと猫ハウスにあいている『ネコ型の穴』を見たら…】

見てる

今回、Xに投稿したのは「さびニャンズ」さん。登場したのは、サビ猫のめいちゃんです。

ドーナツ猫ハウスの猫型穴から、ちょこんと顔を出すめいちゃん。見事に穴とお顔がフィット。まるで、ドーナツに猫の顔が付いているみたいです。

一方、めいちゃんのまなざしは、どことなく真剣。本人は隠れきれているつもりで、飼い主さんのことをじーっと観察していたのかもしれませんね。とても心を和ませてくれるワンシーンでした。

お茶目なめいちゃんにX民もほっこり

猫型の穴からこっちを見つめていためいちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「顔がぴったりすぎるw」「すごい…ぴったんこ…」「一瞬模様と見間違えました！」などの声が多く寄せられていました。

また、「うちの子も同じことします！」といった声もちらほら。このドーナツ型の猫ハウス、意外と人気な猫アイテムで、穴からのぞくのも猫あるある…なのかもしれませんね。

Xアカウント「さびニャンズ」では、サビ猫のめいちゃん、よもぎちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛いサビにゃん達の姿は、いつ見ても可愛さ満点です。

写真・動画提供：Xアカウント「さびニャンズ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。