モデル・アイドルの水瀬陽菜乃が、22日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に初登場。自身初のグラビアで衝撃スタイルを見せた。



透け感のあるランジェリーを身にまとい、おっとりした癒やし系の雰囲気に似つかないHカップの衝撃的なプロポーションを披露。インタビューでは、東京の江戸前すし屋に生まれ、芸能の仕事を目指した経緯とその半生について語っている。



水瀬は都内の名門女子校を経て、明治大学商学部卒業という経歴の持ち主。大学在学中からモデル活動を始め、アイドルとしても活動。数々の雑誌やファッションショーを経て、同号にて改名し新たなスタートを切った。



自身のXでは「“令和一清楚なHカップ”です。この日のためにボディメイクも全力で頑張りました！」と自己アピール。続けて「ここに至るまで、何度も挫折して活動を辞めたくなったこともありました」と振り返り「しかし応援してくださる皆様のおかげで続けられ、今回『FLASH』様で初グラビアという大きなチャンスをいただけました！」「夢を諦めず芸能活動を続けてきて、本当に良かったと思います」などと思いを記した。



同号は沢美沙樹が表紙を飾った。そのほか、西村歩乃果、古畑奈和、相川暖花、さかいゆりやなども誌面に登場している。



