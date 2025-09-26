怪異と仲良くなりたくて旧校舎に来た少年。はじめての友達は、しゃべる市松人形／怪異さんと俺
『怪異さんと俺』（ふに・無9/KADOKAWA）第2回【全9回】
【漫画】『怪異さんと俺』を第1回から読む
「怪異さんには俺たち人間が見えるのにその声が届く人間はほんのわずかでしょ？ なら見える人が怪異さんを知っていかないとなんだか寂しいと思うんだ」。小学校で孤立する少年は、「怪異さん」と友達になることを決心する。ある日、旧校舎に置かれた市松人形に話しかけられて…。この少年、怪異たらし!? 怪異が見える少年と不器用な怪異たちの心清まる怪異譚『怪異さんと俺』をご好評につき再掲載します。
