鉄拳、愛犬・やまとくんが天国へ ファンも悲しみ「涙が止まりません」「幸せな犬生だったと思います」
お笑い芸人の鉄拳が、26日にインスタグラムを更新。愛犬が天国へ行ってしまったことを報告し、ファンから悲しみの声が上がっている。
【写真】鉄拳が描いた愛犬・やまとくんの最後にファンが涙
先日、インスタグラムで愛犬・やまとくんの死去を報告していた鉄拳。今回の投稿では安らかに眠るやまとくんのイラストを公開し、コメントで「夜中にやまとが鳴き止まないから、親父がずっと手でさすってあげていたら、そのまま静かになり、天国へ昇ったそうです。良かった。やまとは最後って分かったから、親父を呼んだのだと思います」と、愛犬の最後を明かした。
また、投稿内では昔セキセイインコを飼っていたことも語っており「8年前に飼っていたセキセイインコのピーちゃんも、最後の力を振り絞って僕の所に来て、手の中に入り、そのまま、天国へ行きました。やまとも親父に見守られながら天国へ行ったのだから、幸せだと思います。ご報告でした！」と投稿を締めくくった。
やまとくんの最後を知ったファンからは「お父さんがそばにいてくれて本当にしあわせな犬生でしたね」「涙が止まりません」「やまとくんもぴーちゃんも最後の力をふりしぼって大好きな人に見送られて旅立ったんですね」など、悲しみの声が上がっている。
■鉄拳（てっけん）
1972年5月12日生まれ。長野県生まれ。吉本興業所属。得意のイラストを活かしたパラパラ漫画芸でブレイクした。自身のインスタグラムでもイラストで日常を投稿している。
引用：「鉄拳」インスタグラム（@tekkenparapara）
