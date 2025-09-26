罪の意識に苛まれながら歩いていると、この町の墓の秘密を目の当たりにする！／伊藤潤二傑作集9 墓標の町
『伊藤潤二傑作集9 墓標の町』（伊藤潤二/朝日新聞出版）第3回【全4回】
かおるは親友の泉に会うため兄の運転である町へと向かっていると、車で少女をはねてしまう。ふたりは遺体をトランクに乗せ、動揺しながらたどり着いたのは、死者が墓標と化す不気味な町だった。さらに、泉の家に到着すると、彼女の妹が帰宅していないことがわかり…。後悔と恐怖が交錯する中、兄妹がたどる運命とは？ 『伊藤潤二傑作集9 墓標の町』より、表題作である「墓標の町」を、再掲載でお届けします。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
