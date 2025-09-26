AKB48が26日、20周年コンサートツアーの日本武道館公演に出演する卒業生メンバーの第2弾ゲストを公式サイトで発表した。

ツアーの締めくくりに、12月に4日連続6公演の日本武道館公演を行うAKB。同月5日の「20周年記念コンサート Part1（仮題）」には、20周年応援団長の高橋みなみをはじめ、前田亜美、大和田南那、川本紗矢、マレーシアのKLP48に所属する黒須遥香、山根涼羽が出演することが決定した。「高橋みなみは応援総団長につき卒業生が参加する全公演に出演することになりました」とも発表した。

また7日の「20周年記念コンサート Part3（仮題）」には、1期生の浦野一美、大島麻衣、川崎希、平嶋夏海、2期生の梅田彩佳、河西智美、増田有華、3期生の片山陽加、菊地あやか、田名部生来、仲川遥香、仲谷明香とグループの黎明期を支えたOGたちが登場。ほか倉持明日香、宮崎美穂、岡田奈々、西野未姫も出演する。

AKBは今年12月8日に20周年の節目を迎えるのを前に、8月から国内5都市や海外でのツアーを行っている。