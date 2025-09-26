【ワシントン＝阿部真司】米司法省は２５日、連邦大陪審がジェームズ・コミー元連邦捜査局（ＦＢＩ）長官を偽証罪などで起訴したと発表した。

コミー氏は、２０１６年大統領選へのロシアによる干渉を巡り、トランプ大統領の陣営が関与していたかどうかが問われた「ロシア疑惑」の捜査を指揮し、トランプ氏に敵視されていた。政権による報復とみられている。

起訴状などによると、コミー氏は２０年９月に行われた上院司法委員会の公聴会で、ロシア疑惑に関する報道を巡り、ＦＢＩ職員によるメディアへの情報漏えいを承認したにもかかわらず、否定したという。ロイター通信によると、有罪判決を受けた場合、最長５年の禁錮刑を科される可能性がある。コミー氏は２５日、ＳＮＳに投稿した動画で「無実だ」と訴えた。

９月末に偽証罪の時効を迎えることから、トランプ氏は同２０日、コミー氏を名指しして「これ以上の先延ばしはできない」とＳＮＳに投稿し、捜査当局に圧力をかけていた。

コミー氏は第１次トランプ政権時代の１７年、トランプ氏から捜査中止を求められたが応じなかった。その後、更迭され、対立を深めていた。