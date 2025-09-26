9月26日、倖田來未がInstagramを更新した。

【写真】ツアーに向けたリハーサルSHOTも公開

デビュー25周年を記念し、SHIBUYA109とコラボレーションしたスペシャル企画『SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign』を開催中の倖田。

今回の投稿では、SHIBUYA109のPOP UP STOREに訪れたことを報告しつつ、「現在カーアクセサリーブランド 『D.A.D』 とのコラボレーション第二弾 『D.A.D × KODA KUMI SPECIAL COLLABORATION Vol.2』 待望の新作コレクションが『KODA KUMI 25th Anniversary × SHIBUYA109 POP UP STORE』（渋谷店 / 阿倍野店）にて販売中です」などと告知を行った。

あわせて、自身のステージSHOTなどがコラージュされたパネルの前で撮影した、美デコルテを披露したブラック衣装の全身SHOTなどを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「遭遇したかった」「めちゃくちゃ爆イケ」「かっこよすぎる」「ビジュ最高」「めちゃくちゃ好き」などの反響が寄せられている。

今年がデビュー25周年イヤーで、精力的な活動を展開している倖田。10月からのアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』に加え、12月にはディナーショー『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』も開催予定だ。

そんな倖田は、9月21日の投稿では、「ライブリハーサル NO DOUBT tour Tシャツにて」などと綴り、オーバーサイズのTシャツから引き締まった美脚を覗かせたリハーサルSHOTを公開していた。

画像出典：倖田來未オフィシャルInstagramより