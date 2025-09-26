優しかった夫に何が…？「バイトがなくなった」報告の裏に隠された“家族崩壊のサイン”｜詐欺られ夫に悩んだ話#1【ママリ】

おだやかで幸せだった家族の日常は、ある日突然、見えない亀裂から崩れ始めました。主人公・美咲にとって、夫の雄太は優しく、息子の颯太を心から愛する、真面目な人でした。家族のために夜遅くまで働く彼の姿を、美咲は誇りに思っていました。しかし、その信頼は、雄太の不可解な行動と、スマートフォンの画面に映し出された裏切りの証拠によって、あっけなく打ち砕かれてしまうのです。『詐欺られ夫に悩んだ話』第1話をごらんください。

私たち家族の生活を支えるため、「夜の副業」を始めた雄太。ある夜、いつもなら、いないはずの時間に帰ってきた夫の姿に違和感を覚え…。



夜、8時半に夫が帰宅…

「ただいまー」



玄関のドアが開く音に、私は思わず顔を上げた。時計を見ると、まだ夜の8時半…。いつもなら、雄太は副業の居酒屋で働いている時間だ。



彼は週に3回、夜8時から深夜1時までバイトに入っていた。家計のため…昼間だけでなく、夜遅くまで働いていた。疲労困憊な様子だったが、子どもが生まれて張り切っている彼は、いつも笑顔で頑張ってくれていた。



リビングに入ってきた雄太は、いつもの「お疲れさま」という私の声に、少し気まずそうに目をおよがせた。



「あれ？今日はバイトは？」



とたずねると、彼は視線をそらし、



「ああ…なんか、今日バイトなくなっちゃってさ」



と、曖昧な返事をした。バイトが休みになったのなら、もっとうれしそうな顔をするはずなのに…。



「急に？連絡でも来たの？」



「うん、まあ…ちょっとトラブルがあったみたいでさ」



彼の表情は、私には到底、読み取れない…。ただ、何かをかくしていることだけは、直感的にわかった。

スマホに注がれる視線…

その時、リビングの奥から、1歳になったばかりの息子、颯太が「あー！」と声を上げた。



雄太は、すぐに表情をやわらげ、颯太にかけ寄った。



「パパだよー！」と声をかけると、颯太はうれしそうに手を伸ばし、雄太の顔に触れて笑った。



雄太も、心からしあわせそうな顔で颯太を抱きしめる。颯太のことが本当に大好きなんだな…と改めて思う。その光景は、先ほどの違和感を忘れさせてくれるほど、おだやかだった。



だが、頭の片隅には、「バイトがなくなった」という彼の言葉が引っかかっていた。



疲れからか…最近は、上の空なことも多かった雄太…。



もしかしたら、本当にただ疲れているだけなのかもしれない…。そう自分に言い聞かせようとしながらも、彼の視線が時折、無意識にスマートフォンへと向かうのを見て、胸さわぎは収まらなかった。

あとがき：違和感と胸さわぎ

妻の追及を避けようと、あいまいな態度を取っている雄太…。一方、妻は夫の不自然な態度に違和感を抱きつつも、働きもので、家族のために一生懸命に頑張っている夫の姿を見て、不安を打ち消そうと試みます。



しかし、ひんぱんにスマホに視線を送る夫の姿が、妻の心のざわつきを決定的なものにし、後の物語の引き金となりました。この時点ではまだ、「真実」は隠されたまま…夫婦間の、静かなるかけ引きが始まっていると言えるでしょう。



