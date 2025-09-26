和歌山市の自宅で、当時2歳の長女を死亡させたとして、両親が逮捕されました。2人は日常的に虐待を繰り返していたとみられています。

◇

虐待の現場は、和歌山市内のアパートの1室とみられています。

26日、保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕されたのは、建設業の平晴流容疑者とその妻・菜々美容疑者です。

警察によりますと、2人は長女・流菜ちゃん（当時2歳）に暴行を加えたうえで必要な治療を受けさせず、今年7月に死亡させた疑いが持たれています。

この家では4歳の長男も暮らしていたといいますが、長男への虐待は確認されていません。

流菜ちゃんが亡くなる2か月ほど前に会ったという親族は、“虐待に気づけなかった”と話します。

菜々美容疑者の親族

「そんなの（虐待）は分からなかった。あざもなかった。かわいらしい子だった。走り回っていた」

去年秋ごろには、虐待が行われていたとみられます。この時、流菜ちゃんは1歳です。

そして、今年7月10日…

妻・菜々美容疑者（26）

「子どもが熱中症で息をしていない」

流菜ちゃんは、病院で死亡が確認されました。死因は熱中症ではなく、全身打撲による外傷性ショック。検査では、あごの骨折が確認されたということです。

菜々美容疑者は病院では、「1〜2週間前にジャングルジムから落ちてケガをした」と説明していたといいます。しかし、その後の警察の調べでは、“背中を押して床に打ち付けた時にできたもの”と供述したということです。

また、亡くなった流菜ちゃんの体重は、2歳児の平均体重の半分ほどしかなく、十分な食事を与えられていなかったとみられています。

警察の調べに対し、2人は「間違いありません」と容疑を認めているということです。