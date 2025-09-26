来月4日に投開票を迎える自民党の総裁選挙について、日本テレビが党員・党友と答えた人を対象に独自の電話調査を行い、誰を支持するかたずねたところ、高市早苗氏が1位となり、前回トップの小泉進次郎氏を上回りました。この結果などについて、日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者に聞きました。

■党員の支持、高市氏アップ なぜ？

高市氏が支持がアップした理由はどこにあるのか。先週の調査は告示前で、その後、演説会やテレビでの討論会が行われました。

ある高市陣営の幹部は「高市氏のメッセージが伝わったから」「他の候補者より高市氏の訴える政策は、自民党員に刺さっている」などと話しています。

さらに陣営幹部は「勢いが強まっている」「数字以上に伸びている感覚はある」など、今後さらに支持が広がるという手応えを話しています。

■小泉氏がポイントを下げた理由は

一方の小泉氏がポイントを下げた理由として、複数の陣営幹部は「らしさを失ったことが原因だ」と話しています。

小泉氏は総裁選では「党の結束」を訴え、意見が割れるテーマは持論を封印する戦略をとりました。このことに、ある陣営幹部は「小泉氏の持ち味であった改革姿勢に共感していた層が離れたかもしれない」と分析しています。

国会議員からは、前半戦の小泉氏の戦いぶりを「手堅い」と評価する声も多かった一方、党員からは「らしさを失った」とマイナス評価になったとも言えるかもしれません。

■小泉氏、高市氏の決選投票に？

日本テレビの党員調査の数字を実際の票数に当てはめてみると、高市氏は100票、小泉氏は82票となります。ここに国会議員票で、日本テレビが支持を固めたと判断する議員の数を加えると、高市氏は139票、小泉氏は152票で、続いて3位の林氏は98票という結果になります。

まだ決めていない人も多く、情勢は変わる可能性があります。総裁選レースは後半戦を迎え、小泉氏、高市氏がリードし、2人を林氏が追いかける展開となっています。

今回の党員調査の結果を受けて議員への取材をすると、多くの議員が「小泉氏、高市氏の決選投票になるのでは」と話していました。

――小泉陣営の不適切コメント依頼の影響は

まだ見えない部分がありますが、一定程度あるとみています。取材をすると、「小泉氏のクリーンなイメージがこれで傷ついた」といった声もあります。

ただ、党員投票に影響が出るのかについては、見方が分かれています。

来月1日午前中までの投かんを呼びかけているので、すでに多くの人が投かんしたという見方があります。もしそうであれば、影響は限定的ではないかということです。

ただ、他の陣営からは「これから投票する人の行動には影響が出るのでは」という見方も出ています。

■候補者5人 6つのスコアで比較

日本テレビ政治部が独自に分析したチャートで、5人の候補者を6つの角度からスコアをつけて比較してみます。「議員支持」「党員支持」に加えて「世論支持」「経験」「刷新感」「野党との連携」の6つです。

高市氏と小泉氏のスコアがほかの候補者に比べて高いことがわかります。2人のチャートを個別にみていきます。

高市氏が小泉氏より高いスコアは党の三役、政調会長や総務大臣などをつとめたことから「経験」は1ポイント高いです。「党員支持」もわずかですが高くなっています。

逆に小泉氏が高市氏より高いスコアは、44歳という若さからくる「刷新感」と特に、日本維新の会とのパイプの太さなどからくる「野党の連携」は1ポイント高くなっています。「議員支持」は高市氏より2ポイント高くなっています。

林氏については、世論調査で次の総理として名前を挙げる人は少なく世論支持は低い一方で、日本テレビの独自調査での「党員支持」は序盤戦より伸びています。

また、議員票も前回の総裁選では38票でしたが、すでに50人近くの票を固めていて、林陣営からも「国会議員票は順調に伸ばしている」という声が出ています。

小林氏は、「刷新感」が4ポイントと高いです。50歳という若さに加え、今回、所得税の定率減税など党内からは「エッジの効いた政策」を打ち出しているという声が出ていることなどが要因です。

茂木氏は「経験」が5ポイントと高いです。党の要職、幹事長、政府でも外務大臣、経産大臣などをつとめたことなどに基づいています。

ただ、2人とも「議員支持」「党員支持」などが低いスコアとなっています。