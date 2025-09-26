「このままではいけない」DV夫との離婚を考え始めた1児の母｜モラハラDV夫からの逃亡【ママリ】

本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。主人公・ゆうみさんは当時、年下の夫である綾人からモラハラやDVを受けていました。2人にはもうじき4歳を迎える息子・かなとがいます。ゆうみは、かなとの成長を考えると綾人と家族でいるのは悪影響であると考え、離婚を検討するようになっていました。『モラハラDV夫からの逃亡』第1話をご覧ください。

年下の夫・綾人からのモラハラとDVに苦しむ日々を送っていたゆうみ。その酷い行いの数々は挙げ出すとキリのないほどでした。夫から繰り返される、家族を傷つける行為に、ゆうみは心を痛める日々を送っていたのです…。

年下の夫と離婚を決意した理由

私は今、人生を懸けた選択をしようとしています。子どもを連れて夫から逃げ、離婚をするか、夫との夫婦生活を続けるのか。答えはもう、ほぼ自分の中で決まっているのですがー。



私は朝倉ゆうみ（29）。もうすぐ4歳になる息子のかなとと、年下の夫・綾人（27）の3人で暮らしています。結婚をして早5年経ちますが、かなとが生まれてから数か月後にはもう、離婚が頭をよぎることがありました。つまり、もう4年近くも離婚を悩み続けていたのです。



もともと怒りっぽい性格だった綾人ですが、子どもの誕生は心待ちにしていました。妊娠中は「子育ては2人で頑張ろう」と、前向きな話もできていたのです。でも、かなとが生まれてからというもの、綾人はイライラした態度を見せることが増えました。夜泣き中に突然「うるさい！」とキレて、壁に穴をあけたこともあります。賃貸住宅だったので、周囲には騒音を謝り、管理会社にも謝り、大変でした。



また、私は産後に仕事復帰しましたが、綾人は保育園の準備なども一切手伝いません。職場の人手不足のとき、かなとが熱を出した時も「俺1人にこいつを押し付けるのかよ」と不機嫌になり、結局仕事を休むしかありませんでした。結局、その職場は辞めて、子どもの面倒を見やすい仕事に転職することにしました。



離婚を考えた理由はそれだけではありません。それ以外にも綾人は、モラハラ・DV・物にあたる・暴言などの行為をしていました。結婚したばかりの頃はそんなことはなかったはずです。年下だからか、少し私に甘えているなと感じている部分はありましたが…。



最近は手が出ることも増えてきて、もうこのままではいられないと強く思うようになったのです。

怒りを発動するスイッチが分からない

綾人のモラハラやDVは日常的ではないものの、急によくわからないところでキレるスイッチが入ることがあるのが困りました。



いきなりカッとなったかと思うと、脚を蹴られたり、背中を小突かれたり。本当に止めてほしいのは、かなとの前でもそうした行動があることです。「やめてよ」と言っても、怒りのスイッチが入った綾人は自制心がありません。



何度か警察に電話しようかとも思いましたが、警察が帰った後の逆ギレを想像すると怖くて、できませんでした。



でも、なんとか誰かに相談しなくてはいけません。綾人のことを良く知っていて、綾人も話を聞いてくれそうな人がいいと思いました。そこで、私は綾人の母親・義母に相談をしました。綾人の味方をするんじゃないかと不安でしたが、唯一、綾人にも物を言える人だと思ったからです。



そうして、私と綾人、義母の3人で話し合いをすることになりました―――。

まとめ：年下の夫からの暴力に悩む妻

年下のモラハラDV夫・綾人の態度に苦しむゆうみ。本作では朝倉夫婦の激闘が描かれます義母に相談したことで、綾人の態度が良いほうに変化するといいですが、どんな立場をとってくるか心配ですよね。



DVは行政などでも匿名で相談できる窓口があります。一人で悩まず、相談機関を活用するようにしてください。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: 七葉 玲

（配信元: ママリ）