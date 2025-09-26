◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-2中日(26日、甲子園球場)

セ・リーグの奪三振王争いで阪神の村上頌樹投手が2位に5つ差をつけました。

この日の中日戦で先発した村上投手は試合前の時点で、132奪三振としリーグトップ。初回に1アウトから2者連続で空振り三振を奪うと、2回に1つ、3回にも1つ三振を奪います。

その後、村上投手は5回まで投げましたが、4つ目以降は三振を奪えず。82球を投じて4奪三振1失点で降板となりました。

この試合で、奪三振数を136個に伸ばした村上投手。3位につける巨人の山粼伊織投手が同日のDeNA戦で先発するものの三振が奪えないまま3回で降板しており、三振数は130のままとなりました。

なお明日27日の阪神戦で予告先発の中日・郄橋宏斗投手が2位につけており、現時点131奪三振でトップの村上投手に5個差。また、4位につけるDeNAのケイ投手は現在128個とトップに8個差、前回は23日の阪神戦で8奪三振、15日の巨人戦では11奪三振としました。

▽26日現時点の奪三振数

1位・村上頌樹（136）2位・郄橋宏斗（131）3位・山粼伊織（130）4位・ケイ（128）5位・才木浩人（122）