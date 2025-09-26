俳優・板垣李光人が日本テレビ系番組「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」（月曜〜木曜２３時、金曜２３時３０分放送開始）の水曜パートナーとしての出演を終了し、オフショットを公開した。

板垣は２６日までに自身のインスタグラムで「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ 半年間の水曜パートナーとしての出演が終了しました。」と報告し、日本テレビの藤井貴彦アナウンサーとの２ショットなどをアップ。「放送でもお話ししましたが、藤井さんはじめとしたｚｅｒｏの皆さん、取材先の方々、ニュースを通して関わった社会を通して得た経験はあまりにも貴重で大切な財産です。視聴者の皆さんと過ごした時間も同じようにかけがえのないものとなりました。」と振り返り、「これからはｚｅｒｏファミリーとして、いち視聴者として、藤井さんのあたたかい『おやすみなさい』の言葉で１日を締めくくります。本当にありがとうございました」と感謝の言葉で結んだ。

この投稿には「お疲れ様でした」「経験が財産になりますね」「李光人さんの凛とした佇まいもお召しになっているスーツもお言葉も毎回素敵でした」「藤井アナの優しいお人柄と李光人さんの聡明さが最高のバディでした」「半年間とても楽しませてもらいました！」などの声が寄せられている。