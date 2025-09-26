【今週の栗東・坂路ベスト１０】ジャスパーノワールが５０秒５の一番時計 ２７日の阪神・道頓堀Ｓで復帰
今週９月２４、２５日の栗東・坂路タイムのベスト１０は以下の通り。最速は２４日に５０秒５をマークしたジャスパーノワール。鼻出血明けで６か月半ぶりだが、スピードに乗った動きを見せている。
【２４日・栗東】 ８００メートル
〈１〉ジャスパーノワール（阪神１０Ｒ）５０秒５
〈２〉エコロアレス ５０秒８
〈３〉エイプリルインパリ ５１秒０
〈４〉ジャンシ （阪神３Ｒ）５１秒１
〈５〉ムテキシャチョウ ５１秒４
〈６〉ユティタム ５１秒５
〈６〉スマートスピア ５１秒５
〈６〉クリノグローリー ５１秒５
〈６〉ウェイヨー （阪神１Ｒ）５１秒５
〈１０〉スカイハイ ５１秒６
【馬場】走りやすく、時計は標準的。
【２５日】 ８００メートル
〈１〉ウォーターエルピス ５０秒６
〈２〉テイエムリステット ５０秒８
〈２〉マテンロウブレイブ ５０秒８
〈４〉クアトロジャック ５１秒０
〈４〉ジェニファー ５１秒０
〈６〉サンライズアムール ５１秒３
〈７〉ブエナオンダ ５１秒４
〈８〉タガノバビロン ５１秒５
〈８〉メタマックス ５１秒５
〈８〉ジャスパーディビネ ５１秒５
【馬場】前日と変わらず、走りやすい。