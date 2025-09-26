◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神６―２中日（２６日・甲子園）

阪神が引き分けを挟んだ連敗を３で止めた。

初回に佐藤輝が適時打、坂本が走者一掃の二塁打を放ち４点を先制した。佐藤輝は５回にも適時打を放ち、９９打点目。３９本塁打と合わせ「４０本塁打＆１００打点」にダブルリーチをかけた。

先発・村上は５回１失点で１３勝目。２度打球が直撃するアクシデントがあったが、８２球を投げ切った。「初回からリードをたくさんもらって投げやすい状況をつくってもらいました。個人のタイトルも意識はしてしまう部分はありましたが、シンプルに勝ちにつながる投球ができるように投げました。打球を処理できず、２回も身体に当ててしまったのでしっかり捕球できるように練習します」とコメントした。この日は４奪三振で、リーグトップの１３６奪三振。２位・高橋宏（１３１奪三振）との差を広げた。同トップの勝率（７割６分５厘）は最多勝率の取得条件も満たし、タイトルに大きく前進した。

９回に登板した石井は１回無失点。０６年・藤川球児（４８回２／３）を超える４８回連続無失点とし、球団新記録を樹立した。