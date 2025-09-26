9月28日（日）に中山競馬場で行われる、第59回スプリンターズステークス（3歳上オープン・G1・芝1200m・1着賞金＝1億7000万円）の枠順は下記の通り。秋のG1開幕戦。香港からは快速馬ラッキースワイネスが参戦する。前走は世界最強とも言えるカーインライジングの2着。スピードは確かで日本馬の脅威になることは間違いない。春のスプリント王者サトノレーヴ、悲願のG1制覇がかかるナムラクレア、一昨年の覇者ママコチャなど見どころ満載の好メンバーが揃った。注目の発走は28日（日）15時40分。

【スプリンターズS】出走馬調教後の馬体重…香港ラッキースワイネスは542kg

好メンバー揃う

1枠1番

ピューロマジック

牝4・56.0・松山弘平

安田翔伍・栗東

1枠2番

ヨシノイースター

牡7・58.0・内田博幸

中尾秀正・栗東

2枠3番

ダノンマッキンリー

牡4・58.0・横山典弘

藤原英昭・栗東

2枠4番

ママコチャ

牝6・56.0・岩田望来

池江泰寿・栗東

3枠5番

カンチェンジュンガ

牡5・58.0・坂井瑠星

庄野靖志・栗東

3枠6番

ナムラクレア

牝6・56.0・C.ルメール

長谷川浩大・栗東

4枠7番

サトノレーヴ

牡6・58.0・J.モレイラ

堀宣行・美浦

4枠8番

ペアポルックス

牡4・58.0・松若風馬

梅田智之・栗東

5枠9番

ドロップオブライト

牝6・56.0・丹内祐次

福永祐一・栗東

5枠10番

ラッキースワイネス

せん7・58.0・K.リョン

K.マン・海外

6枠11番

トウシンマカオ

牡6・58.0・横山武史

高柳瑞樹・美浦

6枠12番

ヤマニンアルリフラ

牡4・58.0・団野大成

斉藤崇史・栗東

7枠13番

ジューンブレア

牝4・56.0・武豊

武英智・栗東

7枠14番

カピリナ

牝4・56.0・戸崎圭太

田島俊明・美浦

8枠15番

ルガル

牡5・58.0・川田将雅

杉山晴紀・栗東

8枠16番

ウインカーネリアン

牡8・58.0・三浦皇成

鹿戸雄一・美浦