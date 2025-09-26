【スプリンターズS】香港馬ラッキースワイネスは5枠10番へ
9月28日（日）に中山競馬場で行われる、第59回スプリンターズステークス（3歳上オープン・G1・芝1200m・1着賞金＝1億7000万円）の枠順は下記の通り。秋のG1開幕戦。香港からは快速馬ラッキースワイネスが参戦する。前走は世界最強とも言えるカーインライジングの2着。スピードは確かで日本馬の脅威になることは間違いない。春のスプリント王者サトノレーヴ、悲願のG1制覇がかかるナムラクレア、一昨年の覇者ママコチャなど見どころ満載の好メンバーが揃った。注目の発走は28日（日）15時40分。
【スプリンターズS】出走馬調教後の馬体重…香港ラッキースワイネスは542kg好メンバー揃う
1枠1番
ピューロマジック
牝4・56.0・松山弘平
安田翔伍・栗東
1枠2番
ヨシノイースター
牡7・58.0・内田博幸
中尾秀正・栗東
2枠3番
ダノンマッキンリー
牡4・58.0・横山典弘
藤原英昭・栗東
2枠4番
ママコチャ
牝6・56.0・岩田望来
池江泰寿・栗東
3枠5番
カンチェンジュンガ
牡5・58.0・坂井瑠星
庄野靖志・栗東
3枠6番
ナムラクレア
牝6・56.0・C.ルメール
長谷川浩大・栗東
4枠7番
サトノレーヴ
牡6・58.0・J.モレイラ
堀宣行・美浦
4枠8番
ペアポルックス
牡4・58.0・松若風馬
梅田智之・栗東
5枠9番
ドロップオブライト
牝6・56.0・丹内祐次
福永祐一・栗東
5枠10番
ラッキースワイネス
せん7・58.0・K.リョン
K.マン・海外
6枠11番
トウシンマカオ
牡6・58.0・横山武史
高柳瑞樹・美浦
6枠12番
ヤマニンアルリフラ
牡4・58.0・団野大成
斉藤崇史・栗東
7枠13番
ジューンブレア
牝4・56.0・武豊
武英智・栗東
7枠14番
カピリナ
牝4・56.0・戸崎圭太
田島俊明・美浦
8枠15番
ルガル
牡5・58.0・川田将雅
杉山晴紀・栗東
8枠16番
ウインカーネリアン
牡8・58.0・三浦皇成
鹿戸雄一・美浦