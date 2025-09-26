9月28日（日）のスプリンターズステークス（G1・芝1200m）に出走予定の香港馬ラッキースワイネス（せん7・K.マン）が、9月26日（金）に中山競馬場で調教を行った。

カーチュン・リョン騎手が騎乗し、芝・外コースでダク右回り1/4周、キャンター右回り1周、常歩左回り1/4周を消化。8時37分から8時50分まで順調な動きを見せた。

【スプリンターズS】「日本の環境も気に入っている」ラッキースワイネス、レースへ向け手応え

「馬場にも慣れてきた」

カーリョン・マン調教師は「朝の調教も順調に進みましたし、馬の状態は香港にいた時と全く変わらず、満足しています。枠順の10番は希望していたよりも少し外でしたが、これから作戦を考えます。明日の朝はダートでゆったりとしたキャンターをする予定です」と語った。

また、リョン騎手も「今朝も馬の動きは良く、馬は落ち着いています。連日、芝で調教したことで、馬も馬場にも慣れてきたと思います。調教師の言うとおり、枠は少し外でしたが、土曜と日曜のレースで展開や馬場がどのような状態かを確認し、調教師や馬主と相談しながら作戦を立てたいと思います」とコメントした。