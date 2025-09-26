「残業」はウソ…妊活妻の態度に疲れた夫が、隠れてしていたこと｜みんな私に配慮して【ママリ】
キリコさんに残業で遅くなると言ったのは嘘で後輩の女性とお酒を飲みに来ている夫りょうじさん。彼も彼で、キリコさんの最近の態度に耐えられなく疲れがでているようです。
夫りょうじさんは、バーに女性といるようですね。キリコさんから送られてきたラインを女性に見せています。
どうやら女性は会社の後輩のようです。しかしこの現場を見たらキリコさんは怒り心頭でしょう。そしてキリコさんがこのようになり始めたのも妊活がうまくいかなくなってからだといいます。
キリコさんの自分中心の考え方には、夫のりょうじさんにも耐えられないもののようです。それを聞いた後輩もさすがにキリコさんの行動が信じられない…といった様子です。
今日ぐらいは飲みにいかず傷ついているキリコさんに寄り添ってあげてほしいとは思いますが、夫りょうじさんもご機嫌取りの毎日に疲れてきてしまったようです。全部自分中心の考えのキリコさん。夫婦崩壊の危機か…。
つらい気持ちに蓋をせず、信頼できる誰かと共有して
主人公・高畑キリコさんは、なかなか結果が出ない妊活に心をすり減らし、次第に周囲の何気ない光景さえもつらく感じるようになります。おむつのCMや優先席の妊婦さんを見るだけで、気持ちが揺さぶられてしまう。そんなキリコさんは、相手のちょっとした言動や配慮のなさに敏感になり、感情を抱えきれなくなっていきます。やがて赤ちゃんを授かることはできたものの、出産後も気持ちに余裕が持てず、夫婦関係も悪化。離婚という選択に至り、治療を共に頑張ってきた友人たちとも疎遠になってしまいます。
不妊治療はときに期待と失望を繰り返し、心への負担が大きく感じられることがあるでしょう。妊活中に赤ちゃんを見ることがつらいと感じることは自然なことです。また、妊活のつらさは経験者にしかわからないことも多く、気持ちを言葉にするのが難しいことも。ただ、その気持ちを無理に押し込めたり否定したりする必要はありません。まずは自分自身の心の声に耳を傾けましょう。そして、身近なパートナーと本音で気持ちを共有し、互いに声をかけ合うことが、心を軽くする第一歩につながります。
この作品は妊活という繊細なテーマを通して、誰かを思いやることの大切さ、自分自身にやさしくすることの必要性をそっと伝えてくれます。
