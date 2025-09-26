日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は２６日、自民党総裁選後の臨時国会で行われる首相指名選挙を巡り、「政策が大きく違う立憲民主党（代表）の指名は難しい」と述べ、立民への協力を否定した。

野党が同選挙でまとまることは困難な見通しとなり、自民の新総裁が首相に選出される公算が大きくなった。

立民の野田代表は同日の記者会見で、少数与党下の同選挙について、「野党第１党、第２党、第３党が固まれば、勝てる可能性がある」と強調し、維新や国民民主党との連携協議を来週にも実施する考えを示した。これに対し、吉村氏は立民とは外交や安全保障政策が異なると指摘し、「首相指名だけ一緒にやろうというのは筋が違う」と府庁で記者団に語った。

昨秋の衆院の同選挙では、石破首相が投票総数の過半数を獲得できず、野田氏との決選投票になった。維新、国民民主はそれぞれ自党の党首に投票した結果、首相の得票が最多となった。

一方、吉村氏はこの日、自民の新総裁から連立協議の打診があった場合、「応じるのは当然」と明言した。社会保険料の引き下げや首都機能を代替する「副首都構想」の実現を条件に挙げ、「政策協議が最初だ。その先に連立があるかないかだ」との認識を示した。