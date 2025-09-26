上司にしたいと思う『鬼滅の刃』の柱メンバーランキング！ 2位「冨岡義勇」を抑えた1位は？
7月18日公開の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が興行収入330億円に達し、大ヒットを記録している『鬼滅の刃』。鬼殺隊の最高位に立つ「柱」たちは、決断力と責任感を持ち合わせた、まさに理想のリーダー像です。
All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女262人を対象に「『鬼滅の刃』柱メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「上司にしたいと思う『鬼滅の刃』の柱メンバー」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、水柱の冨岡義勇です。育手の鱗滝左近次（うろこだきさこんじ）に師事する水の呼吸の剣士で、鬼になった禰豆子（ねずこ）を庇う姿に心を打たれ、炭治郎を鬼殺隊に導いた人物。
柱の隊律違反をおかしてまで、竈門（かまど）きょうだいを守りました。口下手で感情表現が苦手なため、協調性がないと他の柱に指摘されてしまうのがたまに傷です。
回答者からは「無口でクールだけど、しっかり部下のことみててくれて面倒見がよさそうだから」（30代女性／愛知県）、「クールな印象があるが、親しみやすいところもあり、炭治郎やねずこに対する面倒見の良さも好印象」（30代女性／群馬県）、「感情に流されず冷静に判断でき、安心して任せられるから」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、炎柱の煉獄杏寿郎です。明るく溌剌とした性格で、強い正義感と信念を持つ炎の呼吸の使い手。
無限列車での戦いでは、的確な指示と統率力で戦闘慣れしていない炭治郎たちをサポート。ピンチの時も笑顔を絶やさず隊士を鼓舞する姿は、まさに理想の上司像です。
回答コメントでは「ひたすらモチベーションをあげてくれそう」（30代女性／埼玉県）、「気前よく奢ってくれたりしそうだから」（30代女性／大阪府）、「怒るときは怒り、褒めるときは褒める。ネチネチがなさそうだし面倒見がよさそうだから」（20代女性／京都府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
