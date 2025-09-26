EATME×松川星が彩る新しい私♡WEBマガジンvol.16公開

「常に新しく、自分らしく、女性らしく」をテーマに掲げるブランドEATMEが、女優松川星をモデルに起用したWEBマガジン≪bliss magazine vol.16≫を公開しました。センシュアルなディテールと上質な素材感を纏い、上品さの中に凛とした強さを感じさせるスタイリングがラインナップ。松川星の透明感と世界観が重なり、読む人を引き込むビジュアルは必見です。公式SNSではLOOKムービーも同時公開され、EATMEの新しい魅力を多角的に楽しめます。

松川星が魅せるEATMEの最新世界観

女優の松川星を迎えた今回のWEBマガジンは、グランジムードを漂わせながらも洗練された上品さを表現。

柔らかな素材感と繊細なディテールが融合し、纏うだけで女性らしさと強さを兼ね備えたスタイリングが完成します。松川星の凛とした佇まいがEATMEの新たな一面を映し出し、見る人の心をときめかせます♡

乾燥も静電気も解消♡ツーハッチの新作インナー「Urun」で叶えるうるおいケア

WEBマガジンvol.16の魅力とLOOKムービー

≪bliss magazine vol.16≫では、シーズンを彩るEATMEの新作コーディネートが多数登場。日常に取り入れやすい上品さと、特別な日に輝きを与える華やかさの両方を楽しめる内容です。

さらに、公式SNSでは松川星が登場するLOOKムービーを公開。誌面では伝わりきらない雰囲気や動きを通して、EATMEの世界観をより深く堪能できます♪

EATME×松川星、心躍るスタイルをあなたへ

≪bliss magazine vol.16≫は、EATMEが大切にする「自分らしく、女性らしく」を松川星が体現した特別なコンテンツです。

上質さと強さを兼ね備えたスタイリングは、新しい自分に出会いたい女性にぴったり。

LOOKムービーも合わせてチェックすれば、より一層ブランドの世界観に浸れます。ぜひRUNWAY channelから最新号を覗いて、EATME×松川星が織りなす魅力を感じてみてください♡