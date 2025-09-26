福岡市7区で「住みたい」と思うエリアランキング2位は「中央区」、1位は？【2025年最新】
街を歩きながら「このエリアに住んだら、楽しく暮らせるだろうな」と感じたことはありませんか？ きれいな街並みや、すてきな店を見かけて、憧れる街があります。
All About編集部は2025年9月11〜12日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「福岡市7区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、福岡在住のAll Aboutガイド・京極佐和野さんに福岡の「住環境」について聞いてみました。
【全結果を見る】 福岡市7区で「住みたい」と思うエリア
回答者からは「交通や買い物の利便性が高く、天神や大濠公園なども近く、生活・娯楽のバランスがいいから」（30代女性／福岡県）、「天神・大濠公園・舞鶴公園など都市機能と自然のバランスがよく、買い物・通勤・子育てに便利だからです」（40代女性／埼玉県）、「ファミリー層が多く治安がよいイメージだから」（50代女性／愛知県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「交通の便がよさそう車がなくても生活できそう」（20代女性／長崎県）、「博多や天神など繁華街へのアクセスがよく、便利がよいので」（30代男性／大分県）、「博多駅や空港があって、移動が便利。買い物も、博多駅に行けば、なんでも揃うので、いろんなところに行かなくていい」（40代女性／福岡県）などのコメントが寄せられていました。
2024年3月には新駅「桜並木駅」が開業し、南部の雑餉隈（ざっしょのくま）エリアでもまちづくりが進行中。櫛田神社や聖福寺など歴史的な名所も多く、文化・伝統が息づく地域としての魅力もあります。
さらに、博多ラーメンや屋台文化など地元グルメの豊富さも大きな魅力。交通・生活・歴史・食が融合した博多区は、若者からファミリー層まで幅広く支持される「住みたい街」の筆頭です。
一方2位の中央区は、九州最大の商業地・天神を中心に、百貨店や専門店が並ぶショッピングエリアが充実。市役所や裁判所などの公的機関も集まり、生活利便性が高いのが特徴です。大濠公園や舞鶴公園など自然も身近で、都心でありながら落ち着いた住環境が整っています。
福岡城跡や鴻臚館（こうろかん）跡など歴史的文化遺産も点在し、文化施設や国際機関も集積。「都会的でおしゃれ」「憧れの街」としてのブランド力も高く、暮らしの質を重視する層から根強い人気を誇ります。
【京極 佐和野プロフィール】
日本FP協会認定 CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、国家資格キャリアコンサルタント、JCDA認定CDAを保有し、マネープランと働き方の両面からアドバイス。人生100年時代の「自分らしく輝くセカンドライフ」実現にむけて、総合的な支援に従事。FP相談は20年以上の実績、研修・講演など活動は多岐に及ぶ。
＜調査概要＞
調査期間：2025年9月11〜12日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の男女250人（20代：51人、30代：90人、40代：60人、50代：37人、60代：12人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:京極 佐和野)
All About編集部は2025年9月11〜12日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「福岡市7区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、福岡在住のAll Aboutガイド・京極佐和野さんに福岡の「住環境」について聞いてみました。
2位：中央区／59票2位は中央区でした。福岡市の中心部に位置する中央区は、九州最大の繁華街である天神を有するエリアです。デパートも多く、福岡市役所やみずほPayPayドームなどもあるため、福岡の行政・商業の中心地となっています。その一方で大きな公園も点在するので、バランスがよいイメージを持っている人が多いようです。
回答者からは「交通や買い物の利便性が高く、天神や大濠公園なども近く、生活・娯楽のバランスがいいから」（30代女性／福岡県）、「天神・大濠公園・舞鶴公園など都市機能と自然のバランスがよく、買い物・通勤・子育てに便利だからです」（40代女性／埼玉県）、「ファミリー層が多く治安がよいイメージだから」（50代女性／愛知県）などのコメントが寄せられていました。
1位：博多区／98票1位は博多区でした。福岡市の東部に位置する博多区は、JR博多駅、博多港、福岡空港という主要拠点があるため、交通アクセスにとても優れたエリアです。また、博多駅周辺には多くの商業施設が集まっており、ショッピングも楽しめます。これらの高い利便性が、高評価につながったと考えられます。
回答者からは「交通の便がよさそう車がなくても生活できそう」（20代女性／長崎県）、「博多や天神など繁華街へのアクセスがよく、便利がよいので」（30代男性／大分県）、「博多駅や空港があって、移動が便利。買い物も、博多駅に行けば、なんでも揃うので、いろんなところに行かなくていい」（40代女性／福岡県）などのコメントが寄せられていました。
福岡に詳しい京極さん「都市機能が集約された安心感」1位の博多区は福岡市の玄関口と言われ、JR博多駅・福岡空港・博多港を擁し、陸・海・空すべての交通アクセスに優れています。企業の支店や行政機関、医療施設が集まり、都市機能が集約された安心感のある街です。
2024年3月には新駅「桜並木駅」が開業し、南部の雑餉隈（ざっしょのくま）エリアでもまちづくりが進行中。櫛田神社や聖福寺など歴史的な名所も多く、文化・伝統が息づく地域としての魅力もあります。
さらに、博多ラーメンや屋台文化など地元グルメの豊富さも大きな魅力。交通・生活・歴史・食が融合した博多区は、若者からファミリー層まで幅広く支持される「住みたい街」の筆頭です。
一方2位の中央区は、九州最大の商業地・天神を中心に、百貨店や専門店が並ぶショッピングエリアが充実。市役所や裁判所などの公的機関も集まり、生活利便性が高いのが特徴です。大濠公園や舞鶴公園など自然も身近で、都心でありながら落ち着いた住環境が整っています。
福岡城跡や鴻臚館（こうろかん）跡など歴史的文化遺産も点在し、文化施設や国際機関も集積。「都会的でおしゃれ」「憧れの街」としてのブランド力も高く、暮らしの質を重視する層から根強い人気を誇ります。
【京極 佐和野プロフィール】
日本FP協会認定 CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、国家資格キャリアコンサルタント、JCDA認定CDAを保有し、マネープランと働き方の両面からアドバイス。人生100年時代の「自分らしく輝くセカンドライフ」実現にむけて、総合的な支援に従事。FP相談は20年以上の実績、研修・講演など活動は多岐に及ぶ。
＜調査概要＞
調査期間：2025年9月11〜12日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の男女250人（20代：51人、30代：90人、40代：60人、50代：37人、60代：12人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:京極 佐和野)