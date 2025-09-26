雲仙市は26日、ふるさと納税の返礼品調達などにかかった費用が国の定める基準を超えていたとして、指定の取り消し処分を受けることになったと発表しました。

今月30日から2年間、雲仙市はふるさと納税を受け付けることができなくなります。

（金澤 雲仙市長）

「本市は、総務省からふるさと納税の対象団体としての指定取り消し処分を受けることとなりました。大変申し訳ございませんでした」

総務省はふるさと納税について、返礼品の調達費、送料 、手数料などの「募集費用」を寄付額の「5割以下」とする基準を設けています。

雲仙市はおととし10月から去年9月までの募集費用がこの基準を超える56.36％に上っていたとして今回処分を受けることになりました。

これにより、今月30日から2年間、ふるさと納税を受け付けることができなくなります。

市は、募集費用が5割を超えた理由について、利用している仲介サイト11社のうち1社の返礼品代と送料が計上されていなかったためと説明しています。

市には去年1年間に約8億円の寄付があり、経費を除くと約4億円の歳入に。定住促進や子育て支援などに充てています。

（金澤 雲仙市長）

「直近の年度に照らし合わせて推測すると、2年で8億円くらいの歳入が減少すると想定せざるを得ない。市の不始末によって財源が減少した分をそのまま市民サービスの低下につなげることはあってはならない」

金澤雲仙市長はこのように述べ、減収分は当面は基金の取り崩しなどで対応する考えを示しました。

市は、今後原因究明と再発防止に向け、第三者委員会を設置するということです。