秋の大祭長崎くんちの開幕まであと11日です。26日は今年奉納する6か町の庭見世や人数揃いの概要が発表されました。

コロナ禍で奉納踊が3年連続中止となった影響で、10年ぶりの奉納となる今年の踊町。

6か町が諏訪の舞台で躍動します。

西古川町は「櫓太鼓」と「本踊」

新大工町は、「詩舞」と山車が、豪快に回る「曳壇尻」

諏訪町は、「龍踊」

榎津町は船頭の網打ちが見どころの「川船」

賑町は、「大漁万祝恵美須船」

新橋町はコミカルな掛け合いが見どころの「本踊・阿蘭陀万歳」を披露します。

(賑町自治会 渡辺 秀孝会長)

「10年ぶりで記録と記憶も薄れてきて新しい1ページになるのではないか」

(榎津通り自治会 城谷 富好会長)

「先輩たちが一生懸命作り上げてきたものなのでこれからの未来のくんちにつながるような奉納を町民一体となってしたい」

10月3日に行われる「庭見世」は、各踊町が町内の店などに傘鉾や演し物の曳物、衣装などを飾ります。

▽新橋町、新大工町、榎津町、賑町は午後5時から、▽諏訪町、西古川町は午後6時からとなっています。

(諏訪通り町会 手塚 勝治会長)

「長崎刺繍は無事に修繕が終わり立派になった傘鉾のたれ。龍衆自ら修理をして気持ちを込めてやっていこうと言っているのできれいになった龍も見てもらいたい」

(西古川町川端通り会 岩永 和之会長)

「あまり表に出していなかった手形の額。35代横綱の双葉山、34代男女ノ川など4人の手形がついた額を展示する予定」

踊町が本番と同じ衣装を着て稽古の成果を披露する「人数揃い」は4日に行われ、

▽新橋町、賑町は午後1時、▽諏訪町、新大工町は午後1時半、▽榎津町、西古川町は午後2時からです。

また、7日から3日間の「庭先回り」のスケジュールをまとめたマップが作成され、長崎商工会議所など10か所で配布します。

さじき運営委員会によりますと諏訪神社のさじき席は、7日朝のB席が残りわずか、9日朝はABCともに少し空きがあるということです。