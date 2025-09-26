『SAKAMOTO DAYS』一番くじに新作登場！ 勢羽夏生の初立体化フィギュアなど展開
アニメ『SAKAMOTO DAYS』を題材にした「一番くじ SAKAMOTO DAYS vol．3」が、9月27日（土）から、全国の「ローソン」店舗や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】B賞は南雲のフィギュア！ そろえて飾りたくなる景品一覧
■坂本太郎の「ちょこのっこぬいぐるみ」も
今回登場するのは、アニメ『SAKAMOTO DAYS』に登場するキャラクターのフィギュアや雑貨アイテムが当たる、全9等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞からD賞には、南雲、X（スラー）、楽、勢羽夏生のフィギュアがMASTERLISE EXPIECEシリーズで登場。南雲以外のキャラクターは初の「一番くじ」立体化となる。
また、E賞には「坂本太郎ちょこのっこぬいぐるみ」がラインナップされるほか、F賞の「アクリルボード」、G賞の「アクリルスタンド」、H賞の「クリアファイル＆ステッカーセット」、I賞の「ラバーコースター」など雑貨アイテムも勢ぞろいする。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、透明化するシーンを再現した勢羽夏生のMASTERLISE EXPIECEフィギュアが提供される予定だ。
