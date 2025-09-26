前橋市の小川市長が市の幹部職員の既婚男性とホテルで面会していたと報じられた後、初となる市議会本会議に臨み、「皆様に多大な迷惑をかけ、深くお詫び申し上げる」と謝罪しました。

２６日午後に開かれた前橋市議会定例会の本会議。２５日は対外的な公務を休んだ小川市長ですが、２６日の本会議に臨みました。

小川市長は２４日の臨時記者会見で、市の幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会したことを認めたうえで、男女関係については否定しています。

本会議では、小川市長が監査委員などの選任に関する追加議案を提出しました。そして説明の冒頭、「私に関する一連の報道によりまして、市民の皆様に多大なるご迷惑をおかけしてますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。

討論では、複数の市議から今回の問題に関して市長を質す発言がありました。本会議後には小川市長が直接、議員に説明を行い、その後、記者団の取材に応じました。

市長の説明を受け、市議会では代表者会議が開かれ、各会派で意見をまとめ来週２９日に市長への意見や質問を書面で議長に提出することが決まりました。

会議では、「市長の説明が会見より短く残念だ」「市民や議員への思いが伝わらなかった」などの意見が出されました。