「私も40年ロングでしたが…」共感の声も

女優の渡辺えり(70)がXを更新。ヘアスタイルを変えた猜薫狼ぅラリ瓩紛甕討鉾振舛寄せられている。

「実は40年ぶりにショートカットにしたんです」とつづり、顎のラインまでカットしたヘアスタイル姿を投稿。「また伸ばすか？このままで行くか？」と悩みを明かしながら、美容室での1枚を紹介した。

SNSでは「えりさん、イメチェン!!!! ショートの方が若々しい印象になりますね」「私も40年ロングでしたが70歳を迎えて寄付出来る長さまで伸ばしてバッサリ切り」「ショートとてもお似合いですね」「とってもチャーミングで若返り」「昔から大好きな女優さんです」などの声が寄せられている。 演出家､劇作家としても演劇界で活躍する渡辺は、貧しい若手の劇団員時代にNHK連続テレビ小説「おしん」(1983年)への出演をきっかけに映像作品にも多数出演するように。映画「Shall we ダンス?」(96年)など鮮烈な演技で記憶に残り続けている。