●あす27日(土)は日ざしが届くも、まだ蒸し暑さに注意

●あさって28日(日)は昼頃から天気が崩れる予想

●来週は秋服の出番。あす27日(土)のうちに衣替えの洗濯を



きょう26日(金)は大陸から張り出す高気圧に覆われましたが、この高気圧の縁を流れる湿った空気の影響で雲が多く、朝から日ざし控えめの空模様となりました。





あす27日(土)も引き続き、県内は湿った空気の影響で雲が多くなりますが、日中は雲の隙間から日ざしが届く予想です。

ただこの晴天は長く続かず、あさって28日(日)になると大陸から新たに低気圧や前線が接近する影響で、天気は下り坂になっていきます。





あす27日(土)は大きな天気の崩れはなく、お出かけ日和となりそうです。

但し、日中は気温が高く、ところどころで最高気温は30度近くまで上がり、蒸し暑くなりそうです。

あす27日(土)運動会を控えている学校も多いと思いますが、日中の暑さに十分注意しながら、全力で運動会を楽しんでいただければと思います。





あさって28日(日)になると、徐々に厚い雲が広がり出します。

昼頃から雨雲が掛かり出し、雨は強弱を繰り返しながら、週が明けた29日(月)まで降り続く見通しです。





夏の蒸し暑さが続くのはあす27日(土)までで、来週からは秋の涼しい空気が流れ込み、日中の暑さも徐々に和らぐと見込んでいます。

特に朝晩は少々肌寒く、長袖や羽織れる上着が活躍しそうです。

来週に向けて、秋服の準備を進めておきたいところですが、衣替えや布団の外干しは日ざしの届くあす27日(土)がおすすめです。

これからの肌寒い季節に備えて、風邪を引かないように秋服をしっかりと準備していきましょう。





あす27日(土)も朝から多少雲が広がるものの、日中は隙間から日ざしも届いて、お出かけ日和になりそうです。

洗濯物もよく乾くので、衣替えの準備をしておくといいでしょう。

日中の最高気温は広く30度近くまで上がり、蒸し暑くなると見込んでいます。まだ油断せず水分補給はしっかりと行いましょう。





あさって28日(日)の午後から再び天気が崩れ出しますが、この雨を境に秋の涼しい空気が流れ込む予想です。

特に朝晩を中心に肌寒くなると見込んでいて、来週は羽織れる上着や長袖の出番となりそうです。

季節の変わり目で体調を崩さないよう、今のうちに秋服を準備して健康的に過ごしましょう。





台風情報です。

現在日本の周辺には台風19号と20号が存在していますが、どちらの台風も、日本への影響はほとんどないと見込んでいます。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）