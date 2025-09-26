◇神宮 ヤクルト―広島（2025年9月26日 神宮）

ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が26日、広島戦（神宮）の7回、代打で4試合ぶりに打席に立った。

8点リードの7回、2死走者なしから矢崎に代わって打席へ。場内から大歓声が起きる中、広島4番手・菊地と対峙し、二ゴロだった。

村上は20日の中日戦（バンテリンD）でプロ入り初の1番で先発するも、一度もバットを振らずに見逃し三振で、そのまま途中交代。高津監督は村上について体調に不安があるとしており「日に日に良くはなっているので大丈夫だとは思うんですが、まだちょっとしっかり整うまで待っている状態」と慎重を期しているとし、以降23日の中日戦（神宮）まで3試合連続で欠場していた。

今季は上半身のコンディション不良で出遅れたが、7月末 に復帰後に本塁打を量産。10日の中日戦で左越え19号2ランを放ち、ラミレス（01〜07年）の持つ球団記録の7年連続20本塁打に王手をかけている。

▼村上 （場内大歓声）出れてよかったです。（久々の打席は）アウトになっちゃったので…また明日そういう機会があれば頑張りたいなと思います。