アンカー、いびきマスキング機能を搭載した睡眠向け完全ワイヤレスイヤホン
アンカー・ジャパンは9月25日、睡眠時に着用する完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A30」を発売した。直販価格は29,990円。
Soundcore Sleep A30のオフホワイト、パステルグリーン
睡眠特化型の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A20」の後継機で、高機能モデルとなる「Soundcore Sleep A30」は本体をより薄くし、横向き寝でも圧迫感や枕との干渉がしにくい設計とした。重さは片耳3g。
ユーザーの耳の形状や装着状態に合わせてノイズキャンセリング効果を自動で最適化するほか、発生するいびきの音に合わせた最適なマスキング音を生成する「いびきマスキング機能」を搭載する点が特徴。
バッテリー駆動時間は最大70時間。入眠時の音楽自動停止機能や、イヤホンから直接アラームを鳴らす機能なども備える。
通信方式はBluetooth 5.3、コーデックはSBC／AACに対応する。防水規格はIPX4。カラーはオフホワイト、パステルグリーンの2色。
