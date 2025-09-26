【今週の美浦・坂路ベスト１０】トウシンマカオは２４日に５１秒８と上々のタイム スプリンターズＳへ態勢整う
今週９月２４、２５日の美浦・坂路タイムのベスト１０は以下の通り。最速は２４日のビーアストニッシドの５１秒３で、先週と比べて多少、時計が速い路盤。２８日のスプリンターズＳに出走するトウシンマカオは２４日に５１秒８をマークし、上々のタイムで走破している。
【２４日・美浦】８００メートル
〈１〉ビーアストニッシド ５１秒３
〈２〉グレイスカリヨン ５１秒６
〈３〉モジャーリオ （中山１０Ｒ）５１秒７
〈４〉トウシンマカオ（スプリンターズＳ）５１秒８
〈５〉アサカラキング ５２秒０
〈６〉チュウワクリスエス ５２秒１
〈６〉シンバーシア ５２秒１
〈８〉モーニングマジック ５２秒２
〈８〉ロジリッキー ５２秒２
〈８〉ジーティーポライト ５２秒２
【馬場】先週と比べて多少、速め。
【２５日】８００メートル
〈１〉オプレントジュエル ５１秒９
〈２〉サクセスカラー ５２秒２
〈３〉フィデリオグリーン ５２秒３
〈４〉レイズカイザー ５２秒６
〈５〉スペキオサレジーナ ５２秒８
〈６〉フォスターボンド ５２秒９
〈７〉ショウナンヤッホー ５３秒０
〈８〉ルクソンライト ５３秒４
〈８〉オールマイデイズ ５３秒４
〈１０〉サノノワンダー ５３秒５
〈１０〉アイアムコロンブス ５３秒５
〈１０〉アイアムカッコイイ ５３秒５
【馬場】標準的な時計に戻る。