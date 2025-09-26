シリーズでお伝えしている馬毛島基地建設の今。国が1兆円以上を投じる巨大基地建設は、地域に何をもたらすのか？揺れる住民たちの思いです。

（記者）「種子島から12キロ先に浮かぶ馬毛島です。毎日休むことなく工事が続いています」

国が1兆円以上を投じて建設を進める種子島沖・馬毛島の自衛隊基地。

大型護衛艦の接岸や、アメリカ軍空母艦載機の陸上離着陸訓練＝FCLPなど、国内有数の陸海空の訓練拠点となります。

2030年の完成に向けて、馬毛島と種子島あわせて6000人の工事関係者が急ピッチで工事を進めています。

（工事作業員）「とにかく工事を進めることを最優先。1日の工程がぎゅうぎゅうに詰まった中で、それでも回せるように人を増やしている」

種子島の街にも変化が起きています。

（60代主婦）「プラスになっている。にぎやかになっていい」

（タクシー運転手）「だいぶ売り上げも上がっているし、忙しい。客がいても乗せられない」

5月。種子島の漁港では朝、工事関係者を送る漁船「海上タクシー」が並んでいました。収入は1日あたり8万円で、海上タクシーに専念する漁師もいます。

その一方で、漁師たちが手放したものもあります。

▼

漁師たちが手放したもの

馬毛島へ向かう漁船。

島の東側の海は、地元の漁協が国の補償金22億円を受け入れ、漁業権を一部放棄しています。

（漁師 濱田純男さん）「軍事基地をつくる時は、（漁師全員の）了解をもらってやるのが本当でしょ」

馬毛島で40年以上漁を続けてきた濱田純男さん。国を相手に基地建設の差し止めを求める訴訟を起こしています。

国は、濱田さんらが権利を持つ土地「入会地」を残し、島のほとんどを買収。入会地に行くには、手前の国有地を通る必要があります。

（防衛省職員）「馬毛島国有地への立ち入りは原則認めていない」

（濱田純男さん）「何も話をしないでこんなやり方を。みんなお金に釣り上らげれて」

濱田さんにとっての馬毛島とは

濱田さんにとっての馬毛島。そこには若いころ漁を教えてくれた兄・勉さんとの思い出がありました。

（濱田純男さん）「兄とトビウオの話やモジャコ（ブリの稚魚）の話をずっとしていた。兄は夢だった」

しかし、勉さんは心不全のため、40代で突然、亡くなりました。

（濱田純男さん）「優しかった。亡くなる夕方まで一緒に漁していた」

勉さんが乗っていた船で漁を続ける濱田さん。国の補償金は受け取らず、今は種子島の近海で、年間20～30日漁を続けています。

（馬毛島で漁をしていた 濱田純男さん）「一生懸命、漁場を守ってやってきた人たちはみんな廃れて、（海上タクシーの）漁船はみんなピカピカできれい」「何のために今までやってきたか、分からない」

基地工事に翻弄される人もいる一方で、新たな動きも…

航空自衛隊の先遣隊が活動を始める

航空自衛隊の先遣隊およそ50人が、7月から中種子町を拠点に活動を始めています。

「まずは地域の皆さまに、我々先遣隊員も仲間として受け入れていただければ幸い」

元自衛官で、中種子町議会議員の大町田勇希さん。

Q.あれが自衛隊員の宿舎？

（大町田勇希さん）「そうですね。5階建てが3棟あります」

宿舎には隊員90人と、その家族が暮らす予定です。

（大町田勇希さん）「若い人、20～30代が致命的に少ないので、起爆剤として自衛官が活躍してもらえたら」

大町田さんは中種子町生まれで、15歳で陸上自衛隊に入隊。離島防衛を担う水陸機動団などに配属されました。

国が160億円で馬毛島の買収を決めた6年前、種子島に戻り、自衛官の募集や広報を担いました。

（大町田勇希さん）「日本国内で海から上陸してそのまま訓練できる場所がない」「新たなシチュエーションで訓練できる」

しかし、故郷で目にしたのは、かつての活気を失った町の姿。再びにぎわいを取り戻そうと、おととし、自衛官を辞めて町議会議員になりました。

揺れる住民たちの思い

この日は、地域の運動会の準備。20年前は400人ほどが参加していましたが、今は半分に減りました。

（住民）

「（基地ができて）どうなっていくか分からないが、（人口増加に）期待はする」

「ありがたいことだが、そんな簡単にはいかない。腰を据えないと」

大町田さんも期待ばかりではありません。

（大町田勇希さん）「絶対にプラスにできる保障もないし、マイナスになるという可能性も分からない」

完成まであと5年。巨大基地は地域に何をもたらすのか？先行きの見通せない日々が続きます。

▼

