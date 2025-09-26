男性職員とホテルで密会していた問題で、群馬県前橋市の小川市長が市議会で謝罪しました。出席した議員から、厳しい追及を受けました。

■混乱、収まる気配なく…

広がる“市政の混乱”。

──進退について何か決められたことは？

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「…」

──クレームの電話など市政に停滞をきたしていると批判もあるが？

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「…」

混乱は収まる気配がありません。

24日に釈明会見を行った、群馬県前橋市の小川晶市長（42）。

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「私が特定の職員と複数回ホテルに行ったことは間違いはありません。男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています」

既婚者の男性職員と10回以上、ホテルを利用したことを認め謝罪。

“密会”した日の中には群馬県内で「記録的短時間大雨情報」が発表された日も。

25日は「迷惑や混乱を招くおそれがある」として、市長が出席予定の公務は全てとりやめとなりました。

■市議会で議員から追及 市長は謝罪

その小川市長は、26日が最終日となる前橋市議会の本会議に出席。2日ぶりの公の場に。出席した議員から厳しい追及を受けました。

共産党市議団 小林久子議員

「（おとといの会見は）社会的道義的にも市民や市職員、関係者の信頼を大きく裏切るものです。自らの出処進退を早急に明らかにするように求める」

進退を明らかにするよう求める声や…。

公明党市議団 中里武議員

「市長として最も重要なことは、自らを律し、市民の声を敏感に受け止めなくてはなりません。市民の信頼を失えばそこで市政は成り立たなくなる」

市政が成りたたなくなると懸念する声も…。

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「冒頭に、私に関する一連の報道によりまして、市民の皆様に多大なるご迷惑をお掛けしていることを深くおわびを申し上げます。先ほど各会派からいただきましたご意見につきまして、真摯（しんし）に受け止め、改めて説明の機会をいただきたい」

■市の職員「電話の部署はすごく大変」

議会を傍聴していた市の職員は…。

傍聴した市職員

「いつもより憔悴（しょうすい）しているかなという感じ。市政を早く安定させてという指摘、しっかりと受け止めてるという印象」

一方、市役所内の様子については…。

傍聴した市職員

「電話を対応している部署、すごく大変」

前橋市長に関する市への問い合わせは、26日午後5時過ぎの時点で2000件以上。

市長は25日午後6時過ぎに市役所を出ましたが、市の職員は閉庁後も対応にあたるなど、通常業務に支障をきたしているということです。

■市長、何も質問に答えず

市議会後、市長は議員に対して今回の事態を改めて説明。その様子について議長は…。

前橋市議会議員 富田公隆議長

「（市長から）猛省しているという言葉はあったけれども、猛省感がなかなか感じられないと。（市長は）連日報道されることでもない認識だったのかなっていう雰囲気。今すぐ辞任されるような雰囲気ではなかった」

その後、市長が改めて会見に応じるとの説明がありましたが…。

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「おととい記者会見でお話しした内容と同じ内容になりますが、議会の皆様にもいろいろご意見をいただきまして、今後のことについても考えていきたい。私からは以上です」

──ご自身の問題で市政が停滞しているという点については？

──先日の会見はうそ偽りがない発言だと自信をもっていえますか？

市長は何も質問に答えず、去って行きました。

◇

“市政の混乱”は収まる気配がありません。