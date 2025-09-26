8月29日に結婚を発表した俳優の趣里（35）とBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）夫妻に、第1子が誕生しました。

【映像】三山凌輝＆趣里の生まれた赤ちゃんの写真

2人はそれぞれ26日にInstagramを更新し、連名でコメントを発表しました。

「変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます。今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます。同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように」と、第1子誕生の喜びをつづり、生まれた赤ちゃんの写真を投稿しました。

俳優の水谷豊、伊藤蘭夫妻の長女で、自身も俳優として活動している趣里と、2021年にデビューした7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山は、8月29日に更新したInstagramで結婚していたことと、趣里が第1子妊娠中であることを発表していました。

水谷豊＆伊藤蘭夫妻がコメント

趣里の出産報告に、父親の水谷は「趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますます賑やかになるね。2人に感謝！これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んで欲しい。もうひとつ、趣里の子供を取り上げてくれた先生は、かつて子役時代に僕の子供役をやったことがあって、つまり僕の子供役が僕の子供の子供を取り上げてくれたことになる。こんなことって！奇跡的なご縁にも感謝！」とコメントしています。

母親の伊藤さんは自身のInstagramで「Papa Ryoki & Mama Shuri Baby誕生おめでとう。ちょうど趣里が産まれたこの季節…自分の想い出とも重なり本当に感慨深いです。尊い命。大切に育んでくださいね」と、コメントし祝福しています。（『ABEMA NEWS』より）