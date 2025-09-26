南海トラフ地震の今後３０年以内の発生確率について、政府の地震調査委員会が２６日、「６０〜９０％程度以上」「２０〜５０％」と数値の幅のある二つの確率を併記する形に見直したのを受け、地震や津波による被災が想定される自治体からは戸惑いの声が上がった。

地震調査委を所管する文部科学省は同日、全国の自治体向けにオンライン説明会を開催。新たに示された発生確率を巡り、自治体側からは「これまでより高くなったのか、低くなったのか」「住民に向けてどう説明すればいいか」などの質問が出たという。

静岡市の難波喬司市長は同日、「二つの計算方法で算出された発生確率（の数値）は大きく乖離（かいり）しており、市民にとって理解しづらく、大変分かりにくい」とのコメントを出した。「今後、より分かりやすい説明が改めて行われることを期待している」と国側に求めた。

愛知県常滑市の伊藤辰矢市長も「数値の幅が広がり、市民の防災意識の低下につながらないか」と懸念を示した。南海トラフ地震では最大震度７、最大６メートルの津波が想定されており、「防災・減災への備え、啓発に引き続き努める」と語った。

最大６万５０００人の死者数が想定されている和歌山県は、数値を使わない説明に変更する方針だ。県防災企画課の担当者は「住民がどのように受け止めるかの予想は難しく、混乱が生じるのが怖い」と打ち明けた。高知県南海トラフ地震対策課は「複数の確率を併記するのはわかりにくい。高い方に絞って伝えることになると思う」としている。

南海トラフ地震の防災対策を担う内閣府の担当者は、「確率の算出方法が変わっても、大地震が発生する可能性が高まっていることに変わりはない。国民に危機感を持って対策を進めてもらえるように、これまで通り備えを呼びかけていく」としている。